Busquets asegura que desde el Govern tienen "los deberes hechos" para afrontar el 'Brexit'

La vicepresidenta del Govern balear y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha declarado que desde el Govern tienen "los deberes hechos" para afrontar la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como 'Brexit', que previsiblemente tenía que ir a votación en el Parlamento británico durante este martes y que, finalmente, ha sido aplazada.

En el pleno de este martes, Busquets ha apuntado que el hecho de que desde el Govern "no estén preocupados no quiere decir que no estén ocupados" y ha apuntado que han establecido contactos con mercados emisores y con agencias de viajes, entre otros, y asimismo, han organizado unas jornadas para hablar sobre el 'Brexit'.

Busquets ha respondido así a la pregunta sobre las medidas que adoptara el Govern para hacer frente a los efectos del 'Brexit' del diputado 'popular' Miguel Jerez, y asimismo, la vicepresidenta ha querido añadir que la situación no es tan "catastrófica" como

La consellera de Presidencia, Pilar Costa, pidió este lunes que "se garantizaran los derechos fundamentales" de los baleares que residen en el Reino Unido, y de los británicos que viven en las Islas, después del 'Brexit' en una Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (Carue)

Durante la reunión también se trató sobre la afectación que podría tener el 'Brexit' en la afluencia turística de británicos en Baleares, y en este sentido, Costa recordó que "el gasto turístico de los británicos ha aumentado en las Islas durante los últimos meses" y apuntó que una de las cuestiones principales que podrían sufrir los visitantes es una "posible devaluación de la moneda".