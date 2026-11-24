Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha criticado la "solidaridad cero" del Gobierno central en el proceso de regularización de personas migrantes y ha asegurado que el aumento del paro juvenil en el último año se debería a esta iniciativa.

Esta es la respuesta que ha dado la representante del Ejecutivo a la pregunta formulada en el Parlament por el diputado de Vox Javier Ripoll , sobre el incremento del 21% en el número de jóvenes sin empleo en Baleares entre octubre de este año y el año pasado.

Cabrer ha planteado que la subida del paro en este mes es fruto de la temporalidad de los empleados jóvenes, que trabajan en verano para tener unos ingresos y en octubre empiezan sus estudios y esto sería una "realidad" del mercado laboral balear que se produce "siempre".

Sin embargo, ha admitido que hay un efecto que se deriva de la regularización de los migrantes, dado que el 95% de los nuevos parados provendría de un país extracomunitario.

La consellera ha censurado que el Gobierno central "invitara a la fiesta" y ahora el SOIB tenga que sufragar programas de empleo, en el que compiten jóvenes baleares con personas que "no hablan el idioma y tienen un nivel de formación muy bajo", por lo que el SOIB les tiene que ayudar a hacer su currículum.

En su intervención, Ripoll ha ahondado en esta tesis puesto que, mientras el paro entre los españoles baja, entre los extranjeros sube y, a su modo de ver, la regularización pondría a "competir" a jóvenes baleares con los migrantes.

Por este motivo, ha reivindicado la "prioridad nacional" en los programas de empleo del SOIB, la puesta en marcha de una FP Dual "de verdad" en las empresas, empleo "estable" para los jóvenes y el "respaldo" del Govern a los jóvenes autónomos.

SUBIDA DEL SMI, "POR SUPUESTO"

En el mismo pleno, el diputado del PSIB Llorenç Pou ha preguntado a Cabrer por la postura del PP sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y su propuesta de subirlo cuando se acuerde con la patronal.

Cabrer ha citado unas palabras que habría pronunciado el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha apuntado que "no se conforma" con la subida del SMI, que "por supuesto" que subirá, sino que aspira a aumentar también el salario medio.

Pou ha acusado al PP de pretender "derogar" alguno de los derechos de los trabajadores logrados las pasadas legislaturas, excepto la subida de sueldo a funcionarios, y ha pedido el compromiso del PP de subir el SMI conforme al aumento de la inflación.

El parlamentario socialista ha reprobado que Feijóo, en una etapa de subida de precios y beneficios récord, haya planteado que hay que hacer "sacrificios", que no subiría el SMI de acuerdo a la inflación o que se pueda recortar el sueldo de los trabajadores si se ponen enfermos.

Cabrer ha contestado con el recurso presentado por la Delegación del Gobierno de Baleares para la subida de sueldos en la Policía Local de Palma, por lo que ha pedido "coherencia" a Pou en su discurso.

Asimismo, ha alegado que el modelo del PP es "recuperar" a la clase media a la que se ha "frito a impuestos", eximir al SMI del IRPF por ley y que esta exención se actualice conforme lo haga el SMI, bonificaciones para los jóvenes autónomos y un modelo de diálogo social.

"NIEGO LA MAYOR" EN RECORTES

Otro de los asuntos que se ha tratado en el pleno del Parlament es la reciente subida salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno. La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha indicado que esto es un "reconocimiento" a los que "sostienen el Estado del Bienestar", algo que de lo que ha acusado a PP y Vox de querer "cargarse" y "adelgazar".

Esta subida ha reivindicado que afectará a los sanitarios, las trabajadoras de las 'escoletes' o los de IB3, que este martes han protestado frente al Parlament para pedir la integración definitiva en el ente público.

Cabrer le ha replicado que "niega la mayor" en sus acusaciones de recortes al PP y ha señalado a Garrido como una "especialista" en recortes, durante las anteriores legislaturas cuando formaba parte del Govern.

También ha puesto en valor el "acuerdo histórico" firmado con los sindicatos para "devolver los recortes" del anterior Ejecutivo, los incrementos de sueldos públicos en el presente mandato, la recuperación de las 35 horas de jornada semanal, la mejora de las vacaciones y permisos, la reactivación de la carrera profesional o el aumento de las plantillas en sanidad, educación y función pública.

En cuanto a IB3, la consellera ha argumentado que su departamento ha tratado de "salir al paso" de un informe de la Sindicatura de Comptes que hablaba de detectó "deficiencias documentales" en el 70% de los expedientes revisados del personal de porque habría personas sin derecho al proceso de integración, lo que habría supuesto un "riesgo de fraude" en el acceso al empleo público.