Identifican a la víctima mortal del temporal en Menorca: es un hombre de 75 años y residente en Ciutadella

Archivo - Dispositivo de búsqueda de pareja desaparecida en el mar en Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cadáver que la tarde del lunes fue hallado flotando en el mar durante el temporal ocasionado por la dana Adam en Cala en Brut (Ciutadella) es un hombre de 75 años, nacionalidad española y residente en el municipio.

Durante tres días los agentes de la Guardia Civil han estado tratando de identificar a la víctima, que cuando fue localizada vestía únicamente un traje de baño y no llevaba consigo documentación alguna.

El miércoles se le practicó la autopsia al cadáver y los agentes de la unidad de Policía Judicial, a cargo del caso, han podido cotejar la necrorreseña dactilar con los datos de un hombre cuya desaparición fue denunciada ese mismo día ante la Policía Nacional.

El cotejo dactiloscópico ha arrojado un resultado positivo y se ha determinado que el fallecido es un hombre de 75 años, nacionalidad española y con domicilio en Ciutadella, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Por el momento se desconocen las causas de su muerte, pero se espera que la autopsia permita determinar si el hombre sufrió un ahogamiento o una indisposición médica.

VÍCTIMA DEL TEMPORAL

Fue sobre las 18.00 horas del pasado lunes, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en Menorca, cuando los servicios de emergencias fueron alertados del hallazgo de un cadáver flotando en Cala en Brut.

Los agentes de la Policía Local de Ciutadella dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut. Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, que se encontraba a entre 20 y 30 metros de distancia de la costa. Lo rescataron y lo trasladaron al puerto antiguo de Ciutadella.

Una comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver sobre las 20.45 horas y el equipo de Policía Judicial se hizo cargo del caso. El hombre llevaba poco tiempo dentro del agua, aunque el mar estaba en malas condiciones.

La Guardia Civil empezó entonces a investigar el caso y se centró en tratar de identificar a la víctima. La principal hipótesis que barajaban era que se tratara de un extranjero que o bien residía en la isla o bien se encontraba de vacaciones. Dados sus rasgos caucásicos, se descartó que fuese un migrante desaparecido durante su viaje en patera.

Los guardias civiles recorrieron los hoteles y establecimientos turísticos de la zona buscando alguna pista acerca de la identidad del fallecido, pero no tuvieron éxito.

Es la sexta víctima mortal derivada del paso de la dana Adam por el Meditérraneo, que ha dejado un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto (Valencia), dos en Oliva (Alicante) y otro en Málaga.