Hallan el cadáver de un hombre flotando en el mar durante el temporal en Menorca

Archivo - Dispositivo de búsqueda de pareja desaparecida en el mar en Mallorca.- GUARDIA CIVIL - Archivo

MENORCA, 20 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de Menorca rescataron la tarde de este lunes el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que estaba flotando en el mar en Cala en Brut (Ciutadella) durante la dana Adam que azotó Baleares y otras partes de España.

Con esta, se elevarían a seis las víctimas mortales registrada durante el paso de la dana por el Meditérraneo que ha dejado un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto (Valencia), dos en Oliva (Alicante) y otro en Málaga.

El aviso llegó a los servicios de emergencias alrededor de las 18.00 horas, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en Menorca.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la intervención, fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut.

Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, que se encontraba a entre 20 y 30 metros de distancia de la costa. Lo rescataron y lo trasladaron al puerto antiguo de Ciutadella.

Se trata de un hombre de entre 60 y 70 años que iba vestido únicamente con un traje de baño y que aparentemente llevaba poco tiempo en el agua. En el momento en el que se introdujo en el agua, según las citadas fuentes, el mar estaba en malas condiciones.

Por el momento, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera, ya que es un varón caucásico, y la principal hipótesis apunta a que se trata de un bañista.

Una comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver sobre las 20.45 horas y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca se hizo cargo del caso.

NO HAY DENUNCIA DE DESAPARICIÓN

Los investigadores están tratando de determinar las circunstancias en las que murió el hombre, que todavía no ha sido identificado ya que se encontraba indocumentado.

Una de las posibilidades que barajan, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, es que se trate de un extranjero que o bien residía en la isla o bien se encontraba de vacaciones.

Para tratar de corroborar esta hipótesis, los agentes están recorriendo los establecimientos turísticos de la zona. Por el momento no se ha denunciado la desaparición de ninguna persona de estas características.

Otra vía para la posible identificación del cadáver será la autopsia, que según las previsiones que maneja la Guardia Civil se llevará a cabo a lo largo de la jornada del miércoles.

Las pruebas forenses también podrían determinar las causas exactas de la muerte del hombre, ya que de momento los investigadores desconocen si sufrió un ahogamiento o una indisposición médica.