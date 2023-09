El CaixaFòrum de Palma propone experiencias inmersivas con dibujos animados, talleres familiares de cine y conciertos

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFórum de Palma ha programado para la semana del 18 al 24 de septiembre diferentes eventos, entre los que los visitantes podrán disfrutar de experiencias inmersivas con dibujos animados de Disney, talleres familiares de cine o conciertos, entre otras actividades.

En concreto, el viernes 22 de septiembre, a las 17.00 horas, se llevará a cabo la inauguración de la instalación 'Silly Symphony' del artista visual Martin Vitaliti, según ha indicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

La pieza, a la que podrá acceder de manera gratuita, propone una experiencia inmersiva y se estrena en el marco de las actividades de la 'Nit de l'Art'. Se trata de una instalación basada en los primeros cortometrajes producidos por Walt Disney, que busca poner de relieve el proceso de producción en cadena de los dibujos utilizados por estas animaciones.

Ese mismo día pero a las 18.00 horas, se ha organizado la mesa redonda '¿Hay mecenas para mañana?' a cargo de la jefa de Colecciones de Arte de Fundación 'la Caixa', Nimfa Bisbe; la jefa de la Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Antonia M. Perelló; los coleccionistas e impulsores del Centro de Creación, Investigación y Exposición de Arte Contemporáneo de Arévalo (Ávila), Lorena Pérez-Jácome y Javier Lumbreras; y la directora del Institute of Art del FHNW Academy of Art an Desing de Basilea, Chus Martínez. También se trata de una actividad gratuita, previa reserva de plaza puesto que el aforo es limitado.

El sábado 23 de 10.00 a 19.00 horas se desarrollará el taller familiar 'De la imaginación a la Gran Pantalla'. Se trata de una propuesta sobre el lenguaje y el proceso cinematográfico donde el público familiar podrá aprender a realizar un cortometraje fantástico. Se tendrá que realizar una reserva previa de la actividad, que es gratuita y tiene una duración estimada de dos horas y media.

El sábado también de las 12.00 horas a 19.00 horas se realizará el taller de ciencia para familias, orientado a niños a partir de ocho años, 'L'Energia'. En este taller se propone que descubran, a través de experimentos participativos y vivenciales cómo el concepto de energía está presente en nuestro día a día, incluso en situaciones que quizás ni siquiera se sospecha. Esta actividad será gratuita con reserva previa de plaza.

Este mismo día pero a las 19.00 horas, tendrá lugar el microconcierto a cargo de Olga Basanta. Basanta es una cantante, violista, pianista y compositora, que después de una larga trayectoria como cantante y violista en diferentes proyectos de jazz, blues, pop y rock, se presenta con sus propias composiciones, después de haber compartido escenario con grandes artistas por distintos países. Un repertorio fresco de canciones propias que se mueven entre el pop, el folk y la world music. De igual modo, se podrá acceder gratuitamente con reserva de plaza.

Del 18 al 27 de septiembre el CaixaFòrum también realizará el taller dirigido a entidades que trabajan con adultos en riesgo de vulnerabilidad intelectual 'Escucha, descubre y crea tu música'. Un taller de música hecha por y con personas que conviven con algún tipo de discapacidad intelectual. Se trabaja junto a dos músicos durante siete sesiones de aprendizaje, creación y participación musical que concluyen con un concierto final en el que se muestran los resultados del taller.