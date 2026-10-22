Calvià (Mallorca) registra el mayor precio medio de compraventa de vivienda, con más de 981.000 euros en 2025

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PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) - Calvià registró el año pasado el mayor precio medio de compraventa de vivienda, con 981.485 euros, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, a Calvià le siguen Pozuelo de Alarcón (907.270 euros) y, también en Baleares, Santa Eulària des Riu (888.800 euros) y Sant Josep de Sa Talaia (867.072 euros).

Por el contrario, los tres con menor precio medio fueron Puertollano (57.698 euros), Mieres (61.233) y Langreo (62.838).

Respecto a 2013, año tomado como referencia por los bajos niveles alcanzados por los precios de la vivienda tras la crisis inmobiliaria, los mayores incrementos del precio medio de compraventa se registraron en Tías (180,6%), Marratxí (179,6%) y Torremolinos (176,5%).

Por el contrario, los mayores descensos respecto a 2013 se dieron en Puertollano (-40,2%), Crevillent (-29,3%) y Mieres (-19,5%).