Calvo ve "incompleto" comparar sólo inversión directa en los PGE y destaca que aumenta el global de recursos a Baleares

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado aumentan el volumen global de recursos a la Comunidad Autónoma, y ha defendido que una comparativa entre territorios tomando sólo la inversión directa es "incompleta".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una rueda de prensa, los PGE prevén destinar 3.971 millones de euros a Baleares en 2023, si se suman inversiones directas --en infraestructuras titularidad del Estado--, financiación autonómica, régimen especial y otros conceptos. Este total implica un 19% más que en 2019.

Calvo ha insistido en que con el Gobierno actual ha habido un "cambio" en la manera de hacer política, con una mayor descentralización y cogobernanza. "Una cosa es qué obras hace el Estado en Baleares y otra cosa es qué hace el Estado para que Baleares pueda hacer las obras que quiere", ha enfatizado.

Además, la delegada del Gobierno ha manifestado que personalmente no es partidaria de "un ránking de ganadores y perdedores" y de medir "si el presupuesto es bueno" en función de si una Comunidad adelanta a otra. "No vamos a estar nunca todos en la línea 1, me preocupa el 'todos contra todos'", ha lamentado.

