Campos suma tres establecimientos más al catálogo de Emblemàtics Balears, hasta alcanzar los 19

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Campos ha sumado tres comercios más al catálogo de Emblemàtics Balears, impulsado por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, de modo que el municipio cuenta ya con 19 establecimientos de este tipo.

Según ha detallado el área autonómica este miércoles en nota de prensa, los nuevos establecimientos adheridos son Forn Can Nadal (arraigado con patrimonio)m, Forn Can Vadell (arraigado) y Flors Can Pellisseta (arraigado con patrimonio).

El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, han visitado este miércoles los nuevos establecimientos para entregar la placa que los hace visibles como Emblemàtics Balears.

La gerente del Instituto de Innovación Empresarial (IDI), Silvia Delgado, y la regidora de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Campos, Victòria Prohens, también han participado en la visita.

Los establecimientos de Campos que ya formaban parte del catálogo son Ca na Mel (arraigado); Ca na Mongeta (con historia y patrimonio); Can Melero (con historia y patrimonio); Can Verdera (emblemático); Carnicería Can Beques (emblemático); Ferretería Can Nofre (con historia); Forn de Can Bet (arraigado con historia); Forn de Can Pere (arraigado con patrimonio); Hija de Veny (con historia); Almacén Can Mercadal (emblemático); Moda Puigserver (con historia); Mulet Rellotgeria y Joieria (arraigado); Papelería Adrover (emblemático); Pastelería Pomar (emblemático); Sa Joieria (arraigado con historia); Vidal Fotografía y Vídeo (emblemático).

De este modo, Baleares cuenta con 29 municipios y 341 establecimientos adheridos a Emblemàtics Balears.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Artà (7), Campos (19), Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (10), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (72), Pollença (8), Porreres (8), Santa Maria del Camí (15), Santanyí (7), sa Pobla (7), Selva (1), Alaior (5), Ciutadella (14), es Mercadal (1), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Vila (11) y Formentera (8).

Por categorías, hay 92 establecimientos emblemáticos; 111 arraigados y con historia; 30 con patrimonio e historia; 53 con historia; 44 arraigados, y 11 arraigados y con patrimonio.

El proyecto 'Comercios emblemáticos de Baleares' nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios. Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

El IDI ha editado un manual para que sean los propios ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

De hecho, se han establecido una serie de categorías para unificar los criterios entre todos los participantes en el proyecto. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (con más de 75 años de vida como norma general, con excepciones a partir de los 50 años), y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son emblemáticos.