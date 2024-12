Cañadas: "Que recen para que no haya un diputado de Vox que sea fundamental para ellos"

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha mostrado este martes indignada tras el acuerdo del PP con la izquierda para no derogar la ley de memoria democrática y la retirada del proyecto de presupuestos autonómicos.

"Nosotros no tenemos ningún miedo a nada ni a nadie. ¿Quieren convocar elecciones? Que las convoquen. Supongo que tendrán los números suficiente. Y si no los tienen, que recen para que no haya un diputado de voz que sea fundamental para ellos", ha afirmado en declaraciones a los medios a la salida del pleno.

Cañadas se ha mostrado molesta con las "mentiras y el trato" que han recibido.

La portavoz de Vox ha criticado el "lamentable y bochornoso espectáculo" que a su juicio se ha vivido en el pleno con la retirada de la derogación de la ley de memoria democrática --será debatida y previsiblemente rechazada la próxima semana junto a la convalidación del decreto de zonas inundables y el decreto de corrección de los errores de las enmiendas al decreto de simplificación-- y el anuncio de la retirada de los Presupuestos autonómicos.

Cañadas ha acusado al PP de mentir a la ciudadanía en relación a unos supuestos acuerdos alcanzados en materia de lengua de cara a la aprobación de las cuentas autonómicas y de boicotear el pleno para lograr in extremis un acuerdo con la izquierda.