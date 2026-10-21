Cañadas responde a Prohens: "El mayor riesgo que tiene Baleares es la inmigración ilegal"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha ha advertido este miércoles que el mayor riesgo al que se enfrenta Baleares "tiene nombres propio y es la inmigración ilegal".

Cañadas ha respondido así a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la segunda jornada del Debate de Política General, y ha advertido que "lo que ha pasado en Ceuta es la bola de cristal de lo que le espera a Baleares".

En línea con la petición que hizo este martes Prohens para que en Baleares, como se está haciendo en Ceuta, se active el retorno de migrantes, Cañadas ha reclamado que "se ponga en marcha la devolución de ilegales".

"El que delinque se va, el que viene a vivir de las ayudas se va"; ha añadido.

La portavoz de Vox ha dicho a Prohens que "frente a la hostilidad de Moncloa", en su partido no encontrará "un adversario que quiera torpedear la gobernabilidad de las Islas".

Cañadas ha cargado al inicio de su intervención contra el Gobierno central. "No se puede analizar el estado de Baleares sin tener en cuenta la jaula en la que Sánchez nos tiene metidos", ha afirmado.