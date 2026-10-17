Cargas policiales en la plaza Mayor de Palma para separar a grupos de antifascistas y Núcleo Nacional

Concentración de antifascistas separada por un cordón policial frente a la mesa informativa de Núcleo Nacional en la Plaza Mayor de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han cargado este sábado en la plaza Mayor de Palma para evitar una pelea entre grupos de antifascistas y miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional.

El incidente se ha desencadenado debido a la mesa informativa que este grupo ultra había desplegado en el céntrico punto de la ciudad, ante la que la Coordinadora Antifeixista de Mallorca había lanzado una "alerta antifascista" para impedir que "difundieran sus mensajes de odio", pese a que en principio se desconocía el emplazamiento de la misma.

La mesa se ha instalado esta mañana rodeada de un amplio dispositivo policial que tenía acordonada buena parte de la plaza por la que pasaban numerosos turistas. Una vez conocida la ubicación, los antifascistas han convocado una concentración de urgencia a las 12.00 horas para expresar su rechazo.

Reunidos allí una treintena de antifascistas, ha comenzado un enfrentamiento verbal que ha escalado hasta que, en un momento dado, se han saltado el cordón policial para acercarse a los neonazis y ha comenzado una pelea.

Ante esta situación, los policías antidisturbios han cargado para separar a ambos grupos hasta que lo han logrado y después han tenido que reforzar el cordón policial para impedir se volviera a sortear.

A continuación, han reclamado a los miembros de Núcleo Nacional que retiraran la mesa informativa, mientras los antifascistas lanzaban cánticos como "Mallorca será la tumba del fascismo", "Fuera fascistas de nuestros barrios" o "Aquí están los antifascistas". Finalmente, los integrantes de la organización se han acabado retirando entre gritos, mientras que algunos de ellos han hecho el saludo fascista.