Carme Gomila, proclamada oficialmente como candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso

La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso por Baleares, Carme Gomila. - ARA MÉS

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité federal de Ara Més ha ratificado y proclamado de forma oficial a Carme Gomila como candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión ha sido adoptada la mañana de este sábado después de que la asamblea de MÉS per Mallorca avalara su candidatura y acordara elevarla al órgano federal, ha informado la coalición en un comunicado.

Gomila ha asumido esta nueva responsabilidad con el compromiso de defender los intereses de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera en las instituciones del Estado. "Tenemos una aportación imprescindible a hacer: llevar una voz propia, arraigada en esta tierra, a las instituciones del Estado", ha afirmado la candidata, quien ha reivindicado la necesidad de tener una representación política que conozca los problemas de Baleares y responda ante su ciudadanía.

En este sentido, Gomila ha situado el acceso a la vivienda, las consecuencias de la masificación y la carencia de capacidad de decisión sobre las cuestiones que afectan el día a día de la ciudadanía entre los principales retos que tendrá que afrontar la candidatura.

También ha hecho un llamamiento a la unidad y a la implicación de toda la militancia. "Entiendo esta candidatura como una responsabilidad compartida, que solo tiene sentido si somos capaces de asumirla colectivamente", ha afirmado-

Asimismo, ha tenido unas palabras de reconocimiento para Vicenç Vidal, quien durante esta legislatura ha sido el diputado de los soberanistas de Baleares en el Congreso. De él ha destacado su trayectoria de servicio público y el trabajo desarrollado en defensa de Baleares.

Gomila (Manacor, 1994) es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universitat Pompeu Fabra y tiene un máster en Comunicación Política por la Universitat Ramon Llull.

Fue regidora en el Ayuntamiento de Manacor entre 2019 y 2026, es presidenta de Esquerra Republicana en Baleares y es responsable de Estrategia y Relaciones Políticas de MÉS per Mallorca.

Con esta decisión adoptada por la asamblea, los ecosoberanistas finalizan el proceso interno de designación de su propuesta para encabezar la candidatura de Ara Més-Front Ampli al Congreso.

De esta coalición, además de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, también forman parte Esquerra Unida de Baleares, Movimiento Sumar, Recortes Cero y Progreso en Verde. El 'número dos' y el 'número cuatro corresponderán a los partidos del Front Ampli, mientras que el resto serán también para los soberanistas.