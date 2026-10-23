MÉS per Mallorca propone a Carme Gomila como candidata al Congreso y elige a Rosa Cursach para el Senado

La coordiandora de Ara Més, Carme Gomila. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de MÉS per Mallorca ha acordado proponer a Carme Gomila como candidata de Ara Més al Congreso de los Diputados y ha elegido a Rosa Cursach para concurrir al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Son nombramientos que discurren por vías diferentes y, mientras el de Cursach ya es definitivo, el de Gomila será sometido a votación en el Comité Federal que los tres partidos que forman parte de la federación Ara Més celebrarán la mañana de este sábado.

En el caso de que se apruebe --algo probable dado que es la única candidata y el plazo para presentar las listas finaliza el lunes-- su nombramiento como candidata al Congreso de la coalición Ara Més-Front Ampli será oficializada, ha informado MÉS en un comunicado.

Gomila (Manacor, 1994) es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universitat Pompeu Fabra y tiene un máster en Comunicación Política por la Universitat Ramon Llull.

Fue regidora en el Ayuntamiento de Manacor entre 2019 y 2026, es presidenta de Esquerra Republicana en Baleares y es responsable de Estrategia y Relaciones Políticas de MÉS per Mallorca.

Con esta decisión adoptada por la asamblea, los ecosoberanistas finalizan el proceso interno de designación de su propuesta para encabezar la candidatura de Ara Més-Front Ampli al Congreso.

De esta coalición, además de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, también forman parte Esquerra Unida de Baleares, Movimiento Sumar, Recortes Cero y Progreso en Verde.

La 'número uno', a falta de confirmación oficial, será Gomila. El 'número dos' y el 'número cuatro corresponderán a los partidos del Front Ampli, mientras que el resto serán también para los soberanistas.

ROSA CURSACH, AL SENADO

La asamblea de MÉS per Mallorca también ha designado a la consellera en el Consell de Mallorca Rosa Cursach como candidata al Senado por Mallorca. Ha sido elegida por delante de la regidora de Marratxí Aina Amengual.

Cursach ocupará la plaza que corresponde a MÉS per Mallorca dentro de la candidatura Acord de Progrés per Mallorca, la coalición electoral que los ecosoberanistas conformarán con el PSIB, Sumar y Esquerra Unida.

Según han explicado fuentes conocedoras del acuerdo a Europa Press, hará 'tándem' con un candidato que ya ha sido seleccionado por Sumar y, en el caso de que obtengan el escaño, lo ocuparán media legislatura cada uno.

Cursach (Artà, 1967) es licenciada en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la docencia, la investigación y las políticas de igualdad.

Entre 2015 y 2019 fue directora del IBDona y entre 2019 y 2023 fue directora de Igualdad y Diversidad del Consell de Mallorca, institución en la que ha permanecido esta legislatura como consellera de MÉS per Mallorca. Cuenta con experiencai electoral, ya que encabezó la candidatura de Veus Progresistas al Senat en las elecciones generales de abril de 2019.