Carmen Riu aboga por formación para prevenir la prostitución infantil, también en Baleares: "No sólo hay en Tailandia"

Todos los empleados tienen que "estar formados para poder avisar", pero también "los taxistas que vienen al hotel", razona



PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de RIU Hotels & Resorts, Carmen Riu, ha reivindicado este viernes la necesidad de impartir formación a los trabajadores para prevenir la prostitución infantil en el turismo: "en Baleares tenemos, no sólo hay en Tailandia", ha dicho, durante una entrevista en la II Cumbre de Destinos Sostenibles.

La directiva de RIU ha hecho estas declaraciones mientras hablaba de la necesidad de impartir formación a los trabajadores, no sólo en materia de sostenibilidad medioambiental sino también respecto a otras cuestiones de tipo social.

Como dato, Riu ha mencionado que en los últimos años su cadena ha puesto el acento en impartir formación para prevenir temas de acoso sexual y violencia, y ha llamado la atención sobre el problema de la prostitución infantil.

"En el turismo, es un tema que a veces se dice 'no, aquí no hay'. Sí hay, hay por todos lados, en Baleares tenemos. No sólo lo tienen en Tailandia, por hablar de un país que es conocido por eso. Hay por todos lados", ha denunciado la empresaria.

Ante esta realidad, "tiene que estar todo el mundo formado" para "poder avisar". En esto Riu ha incluido "no sólo a los empleados" de los hoteles, sino también a otros perfiles que pueden "apoyar", como "los taxistas que vienen al hotel".

RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD

La empresaria ha pronunciado estas palabras en el marco de una entrevista en la II Cumbre de Destinos Sostenibles en el centro de convenciones de Hipotels en Playa de Palma.

La entrevista, conducida por la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ha contado también con la vicepresidenta y consejera delegada de Iberostar Group, Sabina Fluxà, con el objetivo de ofrecer la perspectiva de "dos generaciones" respecto a la sostenibilidad en el turismo.

Las dos directivas han coincidido en señalar la importancia de la formación como palanca de cambio de la transformación del sector. "Dedicamos muchísimos recursos a formar de manera constante", ha indicado Fluxà.

La directiva de Iberostar ha añadido que también han tenido que incorporar nuevos perfiles "de talento complementario para asegurar que la empresa tiene las capacidades necesarias" para afrontar el reto de la sostenibilidad.

Igualmente, ha reflexionado que no sólo hay que "enseñar" sino también "hacer entender de manera completa" el porqué de los cambios a los trabajadores, porque genera un "efecto contagio". Recogiendo este razonamiento, Riu ha añadido que el coste económico "si lo tienes es lo fácil" --la cadena ha invertido más de seis millones de euros en instalación de placas solares en 19 hoteles--, "lo difícil es transformar la forma de ver la vida por parte de las personas".

Fluxà ha insistido en la digitalización y la capacidad incrementada de la tecnología para optimizar los procesos y adaptarse. Además, ambas han compartido también la necesidad de evolucionar manteniendo "intactos" los valores originales de sus empresas familiares.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

Frontera ha preguntado a las dos entrevistadas si las instituciones tienen que "pisar más el acelerador". A esto, Fluxà ha respondido valorando que cada vez se ven "más iniciativas" desde el ámbito público y ha celebrado que haya una "visión compartida y esfuerzo colectivo".

Con ese propósito, ha avanzado que la cadena va a contar con oficinas de sostenibilidad en los diferentes destinos en los que trabaja para "iniciar procesos de escucha" y entender la realidad de cada territorio "de la forma más realista posible".

Por su parte, la CEO de RIU ha aprovechado la presencia de varias autoridades públicas para pedir que, "igual que los hoteleros han ido cambiando los hoteles", "también lo haga la administración pública en cada uno de los destinos".

"Necesitamos mucho de la administración, en todos los sentidos, Apoyarnos, y también castigarnos si no estamos yendo por el camino que toca", ha dicho Carmen Riu.

Por su parte, Frontera ha destacado que "en los últimos años se ha trabajado de la mano de la Fundación Impulsa para avanzar como sector" en sostenibilidad y, en particular, en circularidad.

La presidenta de los hoteleros ha comentado que algunas empresas "ya iban más avanzadas" individualmente, pero que era necesario "que hubiera un motor detrás que aunara esos esfuerzos", llamando a "traccionar al resto de la cadena de valor turístico hacia la circularidad". Al fin y al cabo, ha argumentado, los turistas "no van para dormir en un hotel, sino que vienen de vacaciones a un destino".