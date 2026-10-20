Las carreteras y los aeropuertos de Baleares recuperan este martes la normalidad tras la dana Adam

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma
Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 20 octubre 2026 10:24
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PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras y los aeropuertos de Baleares funcionan este martes con normalidad tras las afectaciones por las lluvias y tormentas que ha dejado la dana Adam en el archipiélago.

La circulación en las vías afectadas por inundaciones, por ejemplo la carretera del aeropuerto de Eivissa o el Camí dels Reis, en Palma, han restablecido la circulación y funcionan con normalidad.

Así, según ha confirmado la DGT, se han subsanado las incidencias en todas las carreteras de las Islas. Cabe recordar que también se vieron afectadas vías de Santa Ponça, el Toro y Palmanova, entre otras localidades.

En los aeropuertos la situación también es de normalidad, según ha informado Aena. De este modo, no se han producido retrasos, cancelaciones ni desvíos de vuelos, como sí ocurrió este lunes a causa de la meteorología adversa.

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