CCOO Baleares no respalda la reducción de la bajada de plazas para las oposiciones docentes de 2022

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Baleares no ha respaldado la reducción de la bajada de plazas para las oposiciones docentes del próximo año 2022.

Según ha informado CCOO Baleares este sábado en nota de prensa, este pasado viernes tarde tuvo lugar una Mesa Sectorial de Educación extraordinaria para modificar la oferta de ocupación del año 2021, que corresponde al personal funcionario de los cuerpos docentes. Este hecho, ha advertido el sindicato, ha dado como resultado reducir plazas y especialidades de la oferta que había sido aprobada este mismo lunes 22.

Para el sindicato, la modificación ha sido consecuencia de la consulta realizada por la directora general ante la exigencia del resto de sindicatos, de reservar plazas que podrían ser adjudicadas por concurso de méritos, dando para CCOO Baleares una "solución parcial" a la sentencia de la Unión Europea sobre la temporalidad en las Administraciones Públicas.

CCOO Baleares ha sido la única formación sindical en no apoyar este segundo borrador porque, han advertido, "se han suprimido 747 plazas que corresponden a la tasa de estabilización de la ocupación temporal". "Este hecho no hace más que aumentar las dificultades

de optar a la estabilización", para el sindicato, puesto que como defiende "sin plazas, no hay plaza".

CCOO ha vuelto a recalcar, en este sentido, que "el Real Decreto que modifica el Estatuto Básico del Empleado público especifica que

se estabilizan plazas, no personas", tal y como ha corroborado la propia directora general. Esto quiere decir, ha puntualizado que "aquellas plazas ocupadas por personal interino o temporal durante cinco años, que no sean ofertadas en oposición, serán objeto de estabilización y adjudicadas, si llega el caso, mediante un concurso de méritos". Por lo tanto, ha hecho hincapié, "no se tiene la certeza ni que sea ocupada por quien cubre ahora la plaza, ni tan solo por un docente de Baleares".

CCOO ha sido la única fuerza sindical que defendió en la Mesa de lunes una oferta de ocupación que contaba con las actuales 384 plazas de la tasa de reposición, las que quedaban pendientes del 2018, 2019, 2020 y las 747 plazas de la tasa para la estabilidad de la ocupación temporal. En esta última Mesa Sectorial Extraordinaria del viernes, ha sido la única organización que no ha apoyado la nueva propuesta porque "supone reducir las posibilidades de los docentes de las Islas de optar en una plaza".

Al mismo tiempo, el sindicato ha mostrado su "disconformidad" con las características de esta convocatoria de oposiciones puesto que, ha asegurado, "ratifica una reducción en el número final de plazas ofertadas en 2022 y no incluye ninguna medida de flexibilización de las pruebas de acceso presentadas en la reunión con el conseller y reclamadas nuevamente el lunes 22". Además, ha justificado su rechazo porque "la oferta final implica un aumento considerable del número de tribunales de oposiciones que ofertaran únicamente una o dos plazas, hecho que supone un gasto y unas molestias innecesarias tanto para opositores como para miembros de los tribunales".

"Tenemos una elevada temporalidad en las islas --un 45% frente al 28% estatal--, un asunto por el que CCOO siempre ha estado pidiendo oposiciones y que ahora la administración tiene que resolver con urgencia para cumplir con el objetivo del 8% de interinidad", ha señalado.

Por este motivo, CCOO ha reclamado una negociación que trate "con cuidado" la revisión de las plantillas orgánicas, y hacerlo pensando principalmente en los interinos de las Islas.

Paralelamente, ha dicho que es necesaria una "flexibilización" de las pruebas de acceso para hacer "más factible la estabilización" de las personas que llevan trabajando muchos años sin haber podido optar a una plaza "pero también, sin dejar de dar la oportunidad a las nuevas generaciones de docentes".

"Todo el mundo tiene que tener derecho a optar a las plazas públicas de funcionario de carrera con total seguridad jurídica", ha sentenciado CCOO Baleares.