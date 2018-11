CCOO considera "indignante" que el ERE en Grupo Juaneda vaya a afectar al 231 trabajadores

Publicado 08/11/2018 16:47:01 CET

UGT ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para el inicio del correspondiente estudio sobre la legalidad del ERE

PALMA DE MALLORCA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha calificado de "indignante" que el expediente de regulación de empleo (ERE) del Grupo Juaneda vaya a afectar al 20 por ciento de la plantilla --231 empleados-- de las tres empresas que se van a ver afectadas, tal como se ha informado este jueves en la comisión de negociación.

Desde CCOO, ha dicho que este jueves se ha reunido la comisión de negociación del ERE en lo que ha sido una "primera toma" de contacto que ha servido para la entrega de "la documentación con datos de la empresa y que es obligatorio cumplimiento por la normativa vigente".

CCOO indica que los datos globales de la afectación suponen el 20 por ciento (231 trabajadores) de la plantilla total (1.149) de las tres empresas afectadas (Servicios integrales de sanidad, Agrupación médica balear y Juaneda Servicios y Procedimientos).

A pesar de esto, el sindicato ha precisado que en esta documentación aún no aparecen listados nominales de los afectados, ni tan siquiera el porcentaje de afectación por unidades.

El próximo lunes los representantes de los trabajadores mantendrán una reunión previa al comienzo de las negociaciones con la empresa que tendrá lugar el próximo miércoles, 14 de noviembre.

Por otra parte, el sindicato considera que aunque Grupo Juaneda haya manifestado que no tendría repercusión asistencial, y pese a la falta de datos sobre la afectación por servicios, la reducción de un 20% de puestos de trabajo "no solo tendrá consecuencias en la calidad asistencial a los usuarios de la sanidad privada, si no también a los usuarios afectados por la concertación de servicios por parte del Servei de Salut".

UGT: "DESPROPORCIONADO E INJUSTIFICADO"

Por su parte, la UGT considera "desproporcionado e injustificado" el despedido de 231 trabajadores ---124 en la Policlínica Miramar, 93 en la Clínica Juaneda, 14 en Juaneda Servicios y Procedimientos-- y ha hecho constar "la necesidad de aportar los criterios de selección no solo económicos, sino también de funcionalidad y oportunidad".

El sindicato ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para el inicio del correspondiente estudio sobre la legalidad del ERE que plantea el grupo y a realizar todas las actuaciones, que en derecho procedan, para la defensa de las trabajadoras y trabajadores afectados.

Además, realizará un proceso de información y consulta con el personal afectado y les propondrá movilizaciones de protesta ante la barbaridad de despidos planteados por la empresa.

Por otro lado, UGT va a plantear al Govern "la imposibilidad e incompatibilidad" de que un grupo que recibe carga de trabajo y por tanto financiación del sector público realice este tipo de actuaciones.

Grupo Juaneda anunció el pasado 31 de octubre el inicio de un ERE en la compañía con el objetivo de "reconducir la viabilidad de la compañía y posicionarla en condiciones adecuadas para competir en un mercado tan exigente como el balear".

Desde la empresa aseguran que el expediente busca el saneamiento del grupo para alcanzar un nivel óptimo de competitividad y afianzar su viabilidad, manteniendo el máximo empleo posible, directo e indirecto.