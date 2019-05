CCOO convoca este martes una huelga que dejará sin servicios mínimos ocho 'escoletas' del Patronato Municipal de Palma

Publicado 20/05/2019 17:16:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado este martes una huelga a nivel estatal que dejará a ocho 'escoletas' del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI) de Palma sin servicios mínimos, ya que el Ayuntamiento no puede garantizar el servicio debido a que el personal laboral depende de las empresas adjudicatarias, según ha informado Cort en una nota.

Según han explicado, la huelga se ha convocado para frenar la firma del convenio colectivo de Asistencia y de Educación Infantil y CCOO no ha estipulado servicios mínimos. El paro afectará a las 'escoletas' privadas y a las escuelas de Santa Creu, Son Fuster, Ciutat Antiga, Can Alonso, Son Espanyolet, L'Arenal, Son Ferriol y Maria Mut i Mandilego.

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se puede garantizar la actividad en estos centros en el horario habitual ya que el personal adscrito a las escuelas no pertenece al PMEI y, además, a nivel nacional no se han pactado servicios mínimos. Así, las empresas que gestionan el servicio serán las encargadas de informar a las familias sobre el servicio de escuela.

SANTA CATALINA, EL MOLINAR Y SON ROCA NO ESTÁN AFECTADAS

Por otro lado, desde Cort han remarcado que las escuelas infantiles de Santa Catalina, El Molinar y Son Roca no están afectadas por la huelga ya que se gestionan directamente por parte del PMEI y las relaciones laborales se regulan por un convenio propio de empresa aprobado hace escasos días.

Finalmente, el Ayuntamiento de Palma ha lamentado la situación debido a los "inconvenientes" que puedan generar en las familias aunque han mostrado su "respeto" al derecho constitucional a huelga por parte del personal trabajador afectado.