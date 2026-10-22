CCOO Servicios de Baleares escoge a Catalina Pons como nueva secretaria general

Archivo - Imatge de recurs de la sala de premsa de CCOO de Catalunya - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalina Pons ha sido elegida como la nueva nueva secretaria general de CCOO servicios Baleares, con 29 votos a favor y una abstención, después de la celebración este de un consejo extraordinario de la federación de servicios.

El sindicato ha señalado este jueves en un comunicado que Pons es licenciada en Derecho y cuenta con dos máster, uno en abogacía y otro en igualdad. Hasta su elección como secretaria general, ha formado parte de la comisión ejecutiva de CCOO servicios Baleares, desempeñando la responsabilidad de la secretaría de acción sindical.

Su trayectoria dentro de la organización y su experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores son una base fundamental para afrontar su nueva etapa al frente de la federación, según el sindicato.

Con esta elección, CCOO servicios Baleares inicia un nuevo periodo en el que buscará una mayor defensa de los derechos laborales, la mejora de las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la representación sindical en los centros de trabajo de Baleares, según han señalado.