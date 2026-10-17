Un centenar de personas se manifiestan por Palma para reclamar el cambio de las calesas de caballos por unas eléctricas

Pancarta de cabecera de la manifestación para pedir el fin de las calesas de caballos en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas han recorrido el centro de Palma para pedir la sustitución de las calesas de caballos por vehículos eléctricos y un calendario claro para hacer efectiva la transición.

La marcha ha comenzado en la plaza de la Porta de Santa Catalina, ha pasado la Feixina, el paseo de Sagrera y la avenida de Antoni Maura, hasta que ha finalizado en la plaza de la Reina.

Durante la marcha se han escuchado proclamas para señalar que "no hay excusas para el abuso animal", "Palma no quiere calesas de caballos" y han acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de "darle igual el maltrato animal".

Delante del grupo de manifestantes, iba un camión con una pantalla en los laterales que proyectaba vídeos en los que se veía a caballos desplomados en el suelo por esta actividad.

El objetivo es exigir al Ayuntamiento de Palma que concrete la transición hacia las calesas eléctricas, un calendario público con plazos definidos y garantice la retirada de los caballos de esta actividad, con unas condiciones de jubilación dignas.

Para las organizaciones, las calesas de caballos no son una cuestión exclusivamente turística ni una tradición ajena al debate social.

"El esfuerzo físico, el tráfico, el asfalto y las condiciones meteorológicas exponen a los caballos a riesgos constantes en una actividad destinada al ocio turístico. La falta de restricciones efectivas y las dudas sobre los controles e inspecciones ponen en cuestión la protección real de estos animales", han argumentado.

Los convocantes han considerado que los animales son utilizados como herramientas de trabajo cuando existen alternativas eléctricas que permiten prescindir de ellos.