El CentreBit Eivissa acoge por primera vez una sesión del ciclo 'Tramuntana Talks' - CAIB

EIVISSA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CentreBit Eivissa ha acogido por primera vez una sesión de las 'Tramuntana Talks', el ciclo de conferencias impulsado por la Fundación Bit, según ha informado este miércoles la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Esta primera edición ha contado con una conferencia a cargo de Jordi Ber, emprendedor en serie y cofundador de 'Habitissimo y Scoolinary'. Bajo el título '20 lecciones después de 20 años emprendiendo', Ber ha compartido los principales aprendizajes de más de dos décadas dedicadas a crear, hacer crecer, internacionalizar e invertir en empresas.

A partir de su experiencia, ha abordado algunos de los retos a los que se enfrenta cualquier proyecto empresarial, como encontrar una buena idea de negocio, empezar con recursos limitados, construir un equipo, conseguir financiación, crecer e internacionalizarse, aprender de los errores y saber cuándo es necesario cambiar de rumbo. La charla también ha invitado a reflexionar sobre el significado del éxito en el mundo del emprendimiento.

Además de la conferencia, Ber ha mantenido tres reuniones de mentoría con los proyectos Sentinella, WoDira y Hub Expansion Lab, empresas incubadas en Eivissa a través de Emprenbit, el programa de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Fundación Bit.

Los encuentros han permitido a los proyectos participantes compartir sus retos y recibir asesoramiento de primera mano de un emprendedor con una amplia experiencia en la creación, el crecimiento y la internacionalización de empresas.

La celebración de esta sesión supone la primera participación del CentreBit Eivissa en las 'Tramuntana Talks', el ciclo que inició su trayectoria en 2016 en el ParcBit de Palma con la voluntad de acercar el conocimiento, la experiencia y las tendencias del mundo del emprendimiento, la tecnología y la innovación a emprendedores, startups y al público general.

Las sesiones, de carácter gratuito, ofrecen la oportunidad de conocer de primera mano experiencias empresariales reales y compartir herramientas y perspectivas para impulsar proyectos innovadores.

Las actividades de esta edición continuarán hasta el viernes 27 de noviembre en el ParcBit de Palma con nuevas sesiones dirigidas a fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias dentro del ecosistema emprendedor de Baleares.

CENTREBIT EIVISSA

La Conselleria ha destacado que, tras su inauguración en abril de 2025, el CentreBit Eivissa se ha consolidado durante su primer año de funcionamiento como un espacio de referencia para el emprendimiento, la innovación y la transformación digital en la isla.

Actualmente, el CentreBit Eivissa acoge seis empresas que desarrollan su actividad en diferentes ámbitos vinculados a la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, la digitalización empresarial, la sostenibilidad y el deporte.

Además de facilitar un espacio de desarrollo a empresas y proyectos innovadores, también impulsa una programación continuada de jornadas, presentaciones y actividades formativas sobre ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización empresarial, la sostenibilidad y el emprendimiento.

Durante este primer año, el centro también ha acogido iniciativas de divulgación científica y tecnológica, encuentros empresariales y acciones de transferencia de conocimiento, reforzando así su papel como punto de encuentro para empresas, profesionales, personas emprendedoras y entidades del ecosistema innovador de las Pitiusas.