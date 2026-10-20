Cerca del 70% de los baleares valora como bueno o muy bueno su estado de salud

Archivo - Varias personas pasean por el centro - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 69,6% de la población de Baleares valora su estado de salud como bueno o muy bueno, según se desprende de la Encuesta de Salud de España 2025 publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, del 68,3% de la población. Por sexo, en las Islas, el 75,6% de los hombres declaró tener un buen estado de salud, frente al 63,7% de las mujeres.

Por otro lado, la obesidad afectó al 14,9% de los adultos (16,8% hombres y 12,9% mujeres), lo que sitúa al archipiélago como la quinta región con el menor porcentaje y por debajo de la media nacional (17,2%).

El 13,2% de personas de 15 y más años consumió alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes. Este porcentaje es el tercero más elevado, solo por detrás de Navarra (14,3%) y junto con País Vasco (13,2%).

Según la Encuesta de Salud, el 14,5% de los baleares fuma a diario, ligeramente por debajo del dato del conjunto del país, del 15,4%.