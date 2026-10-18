Cerca de 900 personas participan en el desfile por Palma de la cabalgata de Santa Catalina de Tomás

Actos de la cabalgata del Carro Triunfal de Santa Catalina de Tomás. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 900 personas de 18 municipios de Mallorca han acudido este sábado a Palma para participar en la tradicional cabalgata del Carro Triunfal de Santa Catalina Tomás.

Este evento religioso está organizado por el Consell de Mallorca junto con el Obispado de Mallorca, la canónica de Santa Magdalena y con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y del Teatre Principal de Palma, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la "gran capacidad" de esta fiesta para "unir generaciones en torno a una tradición que forma parte de la identidad colectiva de la isla".

Asimismo, ha señalado que la cabalgata de Santa Catalina Tomàs es una expresión viva del patrimonio cultural mallorquín y del compromiso de centenares de personas que "mantienen viva una celebración profundamente arraigada en la isla".

Este año, la fiesta se celebra después de que el Consell de Mallorca haya declarado definitivamente las cabalgatas en honor a Santa Catalina Tomás de Palma, Valldemossa y Santa Margalida bienes de interés cultural inmaterial de Mallorca (Bicim), un reconocimiento que refuerza la protección y preservación de esta manifestación festiva y popular.

El desfile ha partido de la plaza del Hospital y ha recorrido la costa de la Sang, la Rambla, la calle de la Riera, la calle de la Unió, la plaza del Mercat, la avenida de Jaume III y diversas calles del centro de Palma hasta llegar a la plaza de Santa Magdalena. Allí se ha llevado a cabo la ofrenda floral y la veneración del cuerpo de la santa, que han puesto el punto final a una jornada marcada por la emoción y la participación popular.

La Beata de este año, Emma Martínez González, ha sido una de las grandes protagonistas de la celebración, acompañada de sus angelitos y campesinitos.

También han participado representantes de los municipios de Palma, Andratx, Binissalem, Campos, Consell, Felanitx, Llucmajor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Santanyí, Selva, Sóller, Valldemossa y Vilafranca de Bonany.

La cabalgata ha contado con la participación de más de treinta agrupaciones. Entre los momentos más destacados de la jornada se ha encontrado la actuación de los Ministrils del Consell de Mallorca, así como la participación especial de los gigantes 'xeremiers' del Ayuntamiento de Palma y de la Coral de Sant Jaume. La formación ha interpretado la tradicional 'Sor Tomasseta' durante el pasacalles de la mañana junto con el público asistente.

Finalmente, al concluir la fiesta, han cantado 'La Balanguera', en uno de los momentos más emotivos y participativos de la jornada. La Banda Municipal de Música de Palma ha sido la encargada de cerrar el desfile, al poner el broche final a una de las celebraciones más representativas del patrimonio cultural mallorquín.