Cerca de un centenar de personas exigen en Palma "no olvidar el genocidio" de Israel en la franja de Gaza - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas se han concentrado este martes, en Palma, convocadas por el movimiento Mallorca per Palestina, para exigir "no olvidar el genocidio" que está perpetrando el ejército de Israel en la franja de Gaza "no desde el 7 de octubre del pasado año 2023, sino desde mucho antes, desde hace prácticamente un siglo, desde que el sionismo decidió instalarse en territorio palestino".

La concentración de este martes, que ha comenzado a las 19.00 horas, en la plaza de las Tortugas, de Palma, ha estado motivada por el hecho de que Israel bombardeara el pasado sábado la escuela Al Tabein, en Gaza, donde residían 6.000 personas palestinas refugiadas, y que ha provocado más de 100 muertos y decenas de heridos.

En declaraciones a los medios, uno de los miembros de Mallorca per Palestina Pep Juárez ha explicado que lo que se pretende con la concentración de este martes es "concienciar a la gente de que no se puede olvidar que aquí al lado, en el otro lado del Mediterráneo, se está continuando con un genocidio planificado, que ya lleva más de 40.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos", según las autoridades gazatíes, y que "la mitad de las víctimas son mujeres y niños".

En este sentido, y tras que con el bombardeo en la escuela Al Tabein, el pasado sábado, sean 21 los ataques de Israel contra escuelas desde el pasado 4 de julio, que han causado, al menos, 274 muertos, Juárez ha considerado que "no es posible mirar hacia otro lado" porque "Palestina no es solo un pueblo hermano, que también, al otro lado del Mediterráneo, que sufre un exterminio planificado, sino que puede ser que Palestina sea el futuro de la humanidad".

Asimismo, este miembro de Mallorca per Palestina se ha dirigido al Gobierno de España, exigiéndole que "se deje de medias tintas y tomé medidas", como "la ruptura de relaciones diplomáticas y la ruptura de relaciones comerciales" con Israel, "muy especialmente la ruptura de relaciones comerciales en materia de armas". Pues al parecer, y según se han enterado desde este movimiento, "el próximo año, en mayo, habrá una feria armamentística en España, con dos o tres empresas israelíes invitadas" y esto, según Juárez, "no se puede consentir".

"El genocida Netanyahu y todos los que le rodean han de ir ante un tribunal para depurar sus responsabilidades pero nuestros gobiernos no pueden ser cómplice ni por activa ni por pasiva. Por eso le pedimos al Gobierno de España que pare esta masacre en la medida que pueda hacerlo, y puede hacerlo: ruptura de relaciones diplomáticas y ruptura de relaciones comerciales. Otros gobiernos más valientes lo han hecho ya. Por eso, le pedimos que esté a la altura de las circunstancias porque Palestinas somos todos", ha insistido.

Igualmente se ha pronunciado una activista de Mallorca per Palestina y estudiante, quien ha participado en la concentración para "denunciar la intervención del ejército israelí" en Gaza y que éste "justifique sus ataques diciendo que es una autodefensa"; así como para "pedir por los derechos humanos para la ciudadanía palestina".

"Concentraciones como la de este martes son muy importantes porque aunque estemos en vacaciones, en la playa y todo bien, hay gente", al otro lado del Mediterráneo, "muriendo de hambre, de sed y que no tienen recursos" porque "no cuentan con un apoyo de las principales potencias mundiales sino que el apoyo lo tienen del pueblo", ha apuntado esta activista de Mallorca per Palestina.

La concentración ha transcurrido entre gritos de "Israel asesina, Europa patrocina", "Desde el río hasta el mar, Palestina libertad", "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "No es una guerra es un genocidio" y "El único terrorista el estado sionista". Y, finalmente, se ha procedido a la lectura del manifiesto.