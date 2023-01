Cientos de personas piden la dimisión de Hila y Pastor por el caso Cursach

Cientos de personas piden la dimisión del alcalde de Palma, José Hila, y la ex regidora de Seguridad Ciudadana Angélica Pastor

Cientos de personas piden la dimisión del alcalde de Palma, José Hila, y la ex regidora de Seguridad Ciudadana Angélica Pastor - EUROPA PRESS

También piden la revisión de la condena del agente Rafael Puigrós, actualmente en prisión por coacciones a la ex regidora Sonia Vivas

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, entre Policías locales de Palma fuera de servicio, jubilados, familiares y amigos, así como simpatizantes y afectados por la instrucción judicial del caso Cursach, así como sus piezas derivadas, se han concentrado este domingo en la plaza de Cort para pedir la dimisión del alcalde de Palma, José Hila, y la ex regidora de Seguridad Ciudadana Angélica Pastor, que actualmente dirige el área de Infraestructuras.

Los asistentes a la concentración, que ha comenzado alrededor de las 11.00 horas de este domingo, también han pedido la revisión de la condena del agente Rafael Puigrós, en la actualidad en prisión por coacciones a la ex regidora Sonia Vivas. La mujer del Puigrós, Angie Ano, presente en la concentración de este domingo, ha defendido a su marido, argumentando que este "no se hablaba, ni había ido con ella nunca de servicio" y recordando que era un hombre que "sobresalía en su trabajo como policía, donde tenía una carrera impoluta, en la que no había tenido problema con nadie nunca, habiendo incluso recibido felicitaciones de Alcaldía".