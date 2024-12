Cinco comercios de sa Pobla se suman a la lista de establecimientos emblemáticos de Baleares

Imagen de la zapatería Esparteria i calçats Can Pedro de sa Pobla, adherida al programa 'Emblemàtics Balears'.

Imagen de la zapatería Esparteria i calçats Can Pedro de sa Pobla, adherida al programa 'Emblemàtics Balears'. - CONSELLERIA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de sa Pobla ha añadido cinco establecimientos más al listado de 'Emblemàtics Balears', por lo que suma así un total de 12 comercios adheridos al proyecto de la Agencia de Desarrollo Local de Baleares (ADR Baleares).

El objetivo de esta iniciativa es "dar visibilidad" a cada municipio a través de los negocios emblemáticos y "conseguir proteger la actividad comercial de proximidad", según ha explicado la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía en un comunicado.

Los nuevos establecimientos adheridos a 'Emblemàtics Balears' son la carnicería Crestaig. Carn i Embotits Artesans, la zapatería Esparteria i calçats Can Pedro, la panadería y pastelería Forn Can Simó, la cuchillería Ganiveteria Joan Pol y la joyería Joieria Enrique by Fina Segura.

"El proyecto 'Emblemàtics Balears' nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios", han indicado.

Una de las finalidades de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

La Conselleria ha destacado que, a pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial "también se beneficia, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de Baleares".

Los ayuntamientos son los que identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual de ADR Baleares que establece las diferentes categorías.

Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado --con un producto u oficio singular--, con historia --con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años-- y con patrimonio --con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial--. Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

Actualmente hay 385 negocios de 33 localidades de Baleares adheridos a 'Emblemàtics Balears'. Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son: Alaró (cuatro), Alcúdia (siete), Algaida (siete), Artà (siete), Binissalem (15), Campos (16), Capdepera (tres), Consell (seis), Esporles (cinco), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (siete), Llucmajor (11), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (83), Pollença (nueve), Porreres (ocho), Santa Eugènia (uno), Santa Maria del Camí (15), Santanyí (siete), sa Pobla (12), Selva (uno), Sineu (ocho), Alaior (cinco), Ciutadella (14), es Mercadal (uno), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (cinco), Sant Josep de sa Talaia (cinco), Vila (11) y Formentera (ocho).

Por categorías, hay 102 establecimientos emblemáticos, 129 arraigados y con historia, 30 con patrimonio e historia, 56 con historia, 55 arraigados y 13 arraigados y con patrimonio.