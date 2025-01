Cladera considera un "triunfo popular" que el Govern no autorice la macrogranja de Sineu

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado un "triunfo popular" que el órgano ambiental del Govern balear haya archivado el procedimiento de autorización ambiental integrada relativo al proyecto de construcción de una granja de gallinas ponedoras y recría, en el municipio de Sineu.

En una rueda de prensa, en la sede del PSIB-PSOE en Palma, la portavoz del Grupo Socialista en el Consell ha celebrado que se archive la posibilidad de hacer la macrogranja de Sineu, lo que ha considerado "es un triunfo de toda la sociedad civil".

No obstante, ha precisado, "aquí no se acaba el camino". Pues, lo que se ha archivado es una macrogranja de 750.000 gallinas sin embargo "no consentiremos, ni permitiremos y seguiremos luchando" frente a macrogranjas más pequeñas pero que se permiten hacer.

En este sentido, ha advertido que "aún queda camino por recorrer" y ha instado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para que "no haya macrogranjas en Mallorca y se haga una regulación sensata y de acuerdo con lo que necesita a nivel territorial y ambiental la isla". "Una ganadería menos intensiva, más extensiva, favoreciendo a los pequeños productores, las pequeñas granjas y el producto local y de calidad de Mallorca", ha concluido la portavoz socialista en el Consell.