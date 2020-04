Cladera se suma a la petición del Govern para el diseño de un plan específico para el turismo

PALMA DE MALLORCA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera se ha sumado este lunes, tras reunirse con los agentes sociales y económicos de la Isla, a la petición hecha este domingo por la presidenta del Govern, Francina Armengol, al Estado para que diseñe un plan específico para que el sector turístico pueda hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (COVID-19).

Según ha recordado Cladera en una comparecencia telemática con los medios de comunicación, "el diseño de un plan específico para el turismo es importantísimo para la Isla, porque la economía de la Isla depende en gran medida de él".

Al respecto, ha considerado "importantísimo empezar por incentivar la demanda local y nacional". Por este motivo, ha añadido, "estamos trabajando en una especia de plan Imserso para estos turistas".

Asimismo, Cladera ha destacado la puesta en marcha de dos campañas turísticas, 'See you soon Mallorca' y 'No podem viatjar pero podem somiar'. Ambas, ha añadido, pretender hacer una presentación de la isla de Mallorca "en positivo", como una destino "preparado, seguro y fuerte para cuando sea el momento recibir a los turistas".

Pese a esto, ha reconocido que "augura una temporada complicada, si se tiene en cuenta que se está pidiendo un aislamiento más largo para estar más seguros".

En este sentido, ha destacado que "los agentes comparten la idea de un desconfinamiento progresivo, porque parece ser que Baleares empieza a salir antes de la crisis sanitaria pero es importante mantener las medidas de aislamiento".

Apostando así, ha añadido, por "un desconfinamiento diferente y progresivo por el hecho insular", motivo por el cual, ha insistido, en que "es necesario contar con una administración potente".

APUESTA TAMBIÉN POR EL SECTOR PRIMARIO

Por otro lado, la presidenta del Consell de Mallorca ha querido destacar "la importancia del sector primario", al que, ha afirmado, hay que "poner en valor y dar el lugar que merece."

En este sentido, ha concluido, "la concienciación de la ciudadanía respecto al sector primario y consumo de producto local de proximidad está empezando a cambiar, lo cual es positivo."