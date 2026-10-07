Los comercios de Baleares abrirán diez domingos y festivos de 2027: consulta aquí el calendario

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday, en el centro comercial FAN Mallorca Shopping, a 24 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las patronales, sindicatos y administraciones han acordado por unanimidad los diez domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2027, que deja fuera el 26 de diciembre al considerarlo una fiesta tradicional arraigada en Baleares.

El calendario ha recibido el visto bueno en la reunión de la Comisión Interinsular de Comercio celebrada este miércoles, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Comercio.

Han asistido representantes de Afedeco, Pimeco, Ascome, Pimef, Pime Formentera, Anged, UGT, los cuatro consells insulares, la Dirección General de Consumo del Govern y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

¿QUÉ DOMINGOS Y FESTIVOS ABRIRÁN LOS COMERCIOS?

Las fechas de apertura autorizada serán el 3 y el 17 de enero, el 1 y el 25 de marzo, el 2 de mayo, el 1 y el 28 de noviembre, y el 6, el 12 y el 19 de diciembre.

El 26 de diciembre --sustituida por el 12 del mismo mes, como pidieron los empresarios-- ha quedado finalmente fuera del calendario porque se considera una fiesta tradicional arraigada en el archipiélago.

Los ayuntamientos podrán sustituir dos de las fechas de apertura autorizada para incorporar fiestas locales, de acuerdo con el procedimiento previsto. El 17 de enero y el 1 de marzo han sido las fechas que han tenido más aceptación como opciones de sustitución municipal.