Company alerta de la "continuada desaceleración económica" de Baleares

Publicado 04/02/2020 13:01:25 CET

Avisa de que la gente que se incorpora al mercado no encuentra trabajo, ya que "no se genera empleo suficiente para atender las demandes"

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Baleares, Biel Company, ha alertado este martes de la "continuada desaceleración económica" de Baleares tras conocer las últimas cifras de paro, que experimentan un incremento interanual del 1,06% --639 desempleados más--.

En este sentido, en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, Company ha subrayado que hace cinco meses que sube el paro en el archipiélago y ha considerado que este hecho es "gravísimo".

"Posiblemente a Negueruela le va muy bien pero no a la economía de Baleares, está claro que la gente que se incorpora al mercado no encuentra trabajo, ya que no se genera empleo suficiente para atender las demandes", ha criticado Company.

El 'popular' ha añadido que de las políticas del Govern en este ámbito "no hay ni una capaz de generar trabajo" y ha lamentado que, además, son "prohibicionistas".