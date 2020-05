Company dice a Armengol que ha pasado "de liquidar la Ley de Turismo del PP de 2012 a copiarla"

PALMA DE MALLORCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Biel Company, ha dicho este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha pasado "de liquidar la Ley de Turismo del PP de 2012 a copiarla", en referencia al decreto por el COVID-19 que contempla medidas como la ampliación de hoteles hasta un 15 por ciento mediante declaración responsable.

Según Company, se trata de "un decreto de medidas que no ha consensuado con nadie" y "una contrarreforma a todas las políticas que ha hecho hasta ahora" Armengol. Por su parte, la presidenta ha contestado al 'popular' reprochándole que no hay "ninguna propuesta de calado" en las 125 medidas presentadas por el PP, sino que son "un resumen de las proposiciones no de ley de su grupo" en las últimas semanas.