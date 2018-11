Company insta a Armengol a comparecer "de forma inmediata" para explicar las negociaciones del REB

Publicado 31/10/2018 12:42:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Baleares, Biel Company, ha instado este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a comparecer "de forma inmediata" ante los representantes de los distintos partidos políticos para dar explicaciones sobre cómo han sido las negociaciones del Régimen Especial de Baleares (REB) con el Gobierno central.

"Vamos a ver qué dice Armengol porque no se puede seguir escondiendo, ya se ha escondido detrás de MÉS per Menorca, después detrás de MÉS per Mallorca y ahora no se puede esconder detrás de su Govern", ha apuntado en rueda de prensa.