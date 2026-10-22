Condenado por violar a una mujer ebria y drogada en un hotel de Magaluf. - EUROPA PRESS

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a dos años de cárcel a un hombre por violar a una mujer en un hotel de Magaluf (Calvià).

La Sala ha dictado oralmente sentencia de conformidad después de que el procesado haya alcanzado un acuerdo con las acusaciones pública y particular para rebajar a dos la petición inicial de siete años de prisión. Además, se ha tenido en cuenta como atenuante el consumo de alcohol y drogas y que la causa ha estado años paralizada.

El hombre, que no entrará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos dos años, ha admitido los hechos y se ha comprometido a abonar en el plazo de medio año una indemnización de 6.000 euros a razón de 1.000 euros al mes.

El procesado ha admitido que el 15 de julio de 2022 invitó a la víctima, a la que había conocido en una fiesta en la piscina, a subir a su habitación. Allí, aprovechado que debido al consumo de una cantidad ingente de cocaína y vodka la mujer se desvaneció de forma repentina y quedo inconsciente, el acusado la violó hasta en dos ocasiones.