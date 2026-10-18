Un conductor choca contra un pilote de una calle de Palma al intentar recoger una tarjeta de parking

Estado del coche accidentado contra un pilote en una calle de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico en el que un conductor habría tumbado un pilote de una calle de Palma, al tratar de recoger una tarjeta del aparcamiento que se le había caído dentro del coche.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre sobre las 10.50 horas en el camí de Gènova, cuando el turismo, conducido por un hombre en compañía de otras dos personas, se desvió de su trayectoria hacia el margen derecho, subió a la zona peatonal y colisionó frontalmente contra este elemento del mobiliario urbano instalado sobre la acera.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que el conductor manifestó a los agentes que el desvío se produjo a causa de un descuido mientras intentaba coger una tarjeta de personas con movilidad reducida que se le había caído del salpicadero al tomar una rotonda, extremo que los investigadores no pudieron corroborar.

A consecuencia del impacto frontal, el turismo sufrió graves desperfectos en la parte delantera y la rotura de la luna parabrisas, mientras que en la vía pública el choque arrancó el poste metálico de protección y levantó varios adoquines de la acera.

Hasta el lugar de los hechos acudió una ambulancia, aunque los sanitarios no tuvieron que trasladar a ninguno de los tres ocupantes al resultar todos ilesos.

Los agentes sometieron al conductor a la preceptiva prueba de etilometría, que arrojó un resultado negativo (0,0 mg/l), lo que descartaba cualquier presencia de alcohol en la conducción.

La unidad elaboró el correspondiente atestado por accidente de tráfico para canalizar la reparación de los daños municipales a través de las compañías aseguradoras.