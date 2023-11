La conductora investigada por el accidente mortal de Llubí da negativo en cannabis en la prueba de contraste

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conductora investigada por el accidente en Llubí que costó la vida a una madre y su hija que circulaban en bicicleta ha dado negativo en cannabis en la prueba de contraste que pidió que se le realizara tras dar positivo en aquel momento.

Cabe recordar que la mujer, que no fue detenida, admitió ante la Guardia Civil que había fumado un cigarrillo de marihuana la noche anterior a los hechos.

El accidente tuvo lugar a primera hora del 18 de octubre en la carretera que une Inca y Muro, en las inmediaciones de Llubí, cuando la menor iba con su madre en una bicicleta eléctrica. La conductora dio positivo en cannabis en la prueba indiciaria de saliva y pidió otra de contraste.

El resultado de esta prueba de contraste sanguínea, al que ha tenido acceso Europa Press, indica el resultado negativo en cocaína, opiáceos, benzodiacepina, cannabis, anfetamina y metanfetamina.

La investigada sostuvo en su declaración ante los agentes que fumó un cigarrillo sobre las 20.00 horas del día anterior y mantuvo en todo momento que la mañana del accidente ya no se encontraba bajo los efectos del cannabis.

Explicó que aquella mañana había llevado a sus hijos al colegio y había pasado por una pastelería, sin ningún incidente.

La mujer explicó que, cuando circulaba por la carretera, vio a la ciclista pedaleando en el arcén e hizo una maniobra para rebasarla y dejarle espacio, sin llegar a invadir el carril contrario.

En este sentido, la conductora afirmó que la ciclista hizo un giro inesperado hacia la izquierda, como para atravesar la carretera transversalmente, y se cruzó en su trayectoria. Así, la conductora negó que hubiera un arrollamiento por detrás.

Fuentes cercanas al proceso informaron de que el coche presentaba el golpe en el lado izquierdo, el del conductor. Dado que el coche y la bicicleta iban en el mismo sentido, la bicicleta quedaría a la derecha del coche al rebasarla. Sin embargo, el atestado recoge que el golpe fue una embestida perpendicular central.

POSITIVO EN DOS SUSTANCIAS, PERO SINTOMATOLOGÍA CORRECTA

La conductora dio positivo en marihuana en la prueba indiciaria que se practica protocolariamente y solicitó una de contraste.

Con todo, el atestado de la Guardia Civil reseñaba que la mujer no presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia: se mostró colaborativa, se expresaba de forma clara y lógica, sus movimientos y coordinación eran correctos y no presentaba dilatación en las pupilas. Los agentes reflejaron que "no se apreciaba influencia" de sustancias tóxicas.

El tramo en el que ocurrió el accidente no dispone de cámaras activas. Hubo un testigo, un técnico sanitario que conducía en el sentido contrario y que prestó el primer auxilio a las víctimas. La conductora salió ilesa del accidente, si bien se encontraba en estado de shock y fue atendida en un hospital.