La confianza empresarial baja un 4,2% en Baleares en el cuarto trimestre

Archivo - Uno de los escaparates de moda local que El Corte Inglés de Avenidas exhibe actualmente. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial ha descendido un 4,2% en el cuarto trimestre de 2026 respecto al tercero, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismo datos, el 24,8% de las empresas esperan un trimestre favorable, mientras que un 10,2% se muestra pesimista ante el devenir de los próximos tres meses.

En toda España, la confianza empresarial ha descendido un 1,8% en el cuarto trimestre respecto al tercero. Los cinco sectores analizados aumentan la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería (7,4%) presenta el mayor aumento. Y Otros servicios, el menor (1,1%).

Por tramo de asalariados, los cinco rangos analizados aumentan la confianza respecto al trimestre anterior. El intervalo Menos de 10 asalariados (4,3%) registra el mayor aumento. Y el De 50 a 199 asalariados el