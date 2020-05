El Consell aprueba por unanimidad una moción de apoyo a la artesanía mallorquina

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, por unanimidad, una moción de apoyo a la artesanía mallorquina presentada por Cs, que ha expresado su satisfacción por el resultado de la votación.

La portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha subrayado que esta moción es "algo especialmente oportuno en estos momentos, en los que se ha visto la necesidad de promocionar el producto local".

La consellera ha subrayado que "todo el producto local se ha de reforzar, pero específicamente la artesanía, que a veces es dejada de lado y no tiene toda la proyección que podría tener".

"Es necesario que se visualice su calidad mediante una marca de producto de Mallorca que incluya la artesanía, y que se incluyan las ferias artesanas en las rutas turísticas que permiten a nuestros visitantes conocer algo que es también parte de la identidad de la isla", ha apuntado Camiña.

Asimismo, la portavoz de la formación naranja ha destacado que "gracias a esta moción la artesanía mallorquina dispondrá de una página web en la que los posibles compradores puedan acceder a los productos en todo momento, y no solo durante las ferias artesanas, facilitando también a los artesanos una nueva vía de comercialización".

Por otro lado, el Cs ha preguntado si el Consell tiene previsto ofrecer ayudas a las guarderías de Mallorca ante la crisis de la COVID-19. En ese sentido, el conseller de Cs Osvaldo Cifre ha lamentado que "el Consell no haya ofrecido ninguna concreción respecto a este sector, cuya regulación le compete y que sufre no solo la falta de ingresos por la paralización de la actividad, sino otro efecto de la crisis que se dejará sentir a partir de ahora, como es la falta de ingresos y de ayudas por parte de padres que llevaban antes a sus hijos a las guarderías y ahora no podrán hacerlo".

Finalmente, Cs ha preguntado por la previsión que tiene el Consell sobre el aumento de la partida para la Renta Mínima de Inserción, que será fundamental para la población que sufra de manera más intensa los efectos de la crisis.

En este sentido, al término del pleno, la consellera de Cs Marga Roig ha asegurado que "el problema es que no pueden hacer previsiones porque son tres las administraciones que están ofreciendo ayudas, el Consell, el Govern y el Gobierno central, y ni siquiera ellas saben a cuál se dirigirá el usuario para solicitarlas".

"Hay que unificar las ayudas para poder hacer cálculos fiables y destinar el dinero necesario, así como para evitar duplicidades y simplificar los trámites a la población que desea solicitarlas", ha concluido Roig.