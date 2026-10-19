El Consell de Formentera revisa caminos y evalúa los daños causados por la dana

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

FORMENTERA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera está centrando sus esfuerzos en atender incidencias pendientes, revisar caminos y evaluar los daños provocados por la dana Adam.

Las actuaciones priorizan la seguridad de la circulación y la recuperación de accesos a zonas afectadas, según ha informado el Consell en un comunicado.

Los equipos están inspeccionando la red de caminos y zonas rurales, donde han caído paredes y se han producido deslizamientos. Para facilitar la labor, la Policía Local está utilizando el dron para revisar los puntos de difícil acceso.

La carretera PM-820 ya ha reabierto, aunque los servicios de emergencias siguen trabajando en la zona. Además, el Camí des Mal Pas se mantiene cerrado por acumulación de agua.

Hasta ahora se han contabilizado 59 incidencias, sobre todo inundaciones y acumulaciones de agua.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha destacado que la prioridad es atender las incidencias pendientes, comprobar el estado de los caminos y actuar en diferentes puntos afectados para que se pueda recuperar la normalidad.

También ha agradecido la labor de los cuerpos de seguridad y de emergencias y ha pedido a los ciudadanos que mantengan la precaución.