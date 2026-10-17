El Consell de Mallorca licita las obras de la rotonda que conectará Campos con Santanyí y la Colònia de Sant Jordi

Plano aéreo de la rotonda que se construirá en Campos en la salida hacia Santanyí y la Colònia de Sant Jordi. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto el periodo de licitación de las obras de construcción de la rotonda en la salida de Campos en dirección a Santanyí (Ma-19) y la Colònia de Sant Jordi (Ma-6040), hasta el 2 de noviembre.

Las obras comenzarán a finales de año y están presupuestadas por un total de 1,6 millones de euros, que se utilizarán para reformar la infraestructura y mejorar la seguridad y la fluidez de la circulación, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Uno de los principales objetivos de la acción es, precisamente, adaptar el cruce a las necesidades actuales de movilidad en este lugar. De hecho, el Consell ha indicado que la infraestructura "ya no cumple con los requisitos de seguridad vial que exige la sociedad mallorquina".

El aumento del número de vehículos que circula por este tramo --por el que actualmente pasan hasta 25.000 diarios durante la temporada de verano--, junto con el carácter turístico de la zona, ha hecho necesario proponer una nueva infraestructura con mayor capacidad, que permita una "mayor seguridad" en un punto conflictivo que concentra un "alto volumen de accidentes y atascos".

Además de la construcción de la nueva rotonda, el proyecto impulsado por el Consell de Mallorca también contempla otras acciones para mejorar el cruce.

Por un lado, se eliminará la rotonda existente, que es "muy peligrosa", y será sustituida por la nueva, que se situará unos metros más adelante de la actual y, de este modo, se eliminará un punto negro de las carreteras de la isla.

La carretera también se ensanchará para facilitar el tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta significativamente el número de vehículos que circulan por la red viaria de Mallorca. Por otro lado, se modificará el sentido de la calle de Sant Blai para adaptarlo a la nueva configuración de la carretera.

Asimismo, el proyecto presentado por la institución insular establece que durante la ejecución de las obras la circulación de la zona permanecerá abierta siempre que sea posible. Por este motivo, los trabajos comenzarán con una fase preparatoria, en la que se llevarán a cabo las tareas de limpieza y señalización.

A continuación, se llevará a cabo una segunda fase, que incluirá la demolición de la infraestructura actual y la construcción de la nueva. En cualquier caso, no se descartan desvíos ni cambios temporales de tráfico cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar el acceso a los diferentes núcleos urbanos. Las acciones de señalización se llevarán a cabo según la evolución de las obras.

Una vez finalizada la construcción, la intersección será "más segura" y tendrá "mayor capacidad", lo que permitirá absorber más tráfico. "Las intervenciones, que se han propuesto como una mejora de la red vial en esta parte de la isla, facilitarán la fluidez de la circulación, que ha aumentado significativamente en los últimos años", han recalcado.