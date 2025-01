La Conselleria de Educación concede ayudas por valor de 871.875 euros para programas de calificaciones iniciales

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades concederá ayudas por valor de 871.875 euros para programas de calificaciones iniciales.

En nota de prensa, la Conselleria ha informado que, este sábado, 11 de enero, se ha publicado en el BOIB la resolución del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por la que se otorgan subvenciones a corporaciones locales, mancomunidades de municipios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones empresariales y profesionales sin ánimo de lucro y entidades de economía social para desarrollar programas de calificaciones iniciales (PQI). En total, las subvenciones alcanzan los 871.875 euros.

El objetivo de estos PQI es ofrecer la formación adecuada para que los alumnos desarrollen las capacidades y destrezas para lograr las competencias profesionales propias de una calificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales, como mínimo, y tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria de acuerdo con sus posibilidades y expectativas personales, así como optar a continuar los estudios.

Los programas de calificación inicial incluyen módulos profesionales de un título de formación profesional básica y otros módulos de formación adaptados a las necesidades de los alumnos que los cursan.

Los PQI están dirigidos a alumnos, de entre 16 y 21 años, que no tienen la madurez suficiente para poder cursar con garantías un ciclo formativo de formación profesional básica y que pertenecen a colectivos con necesidades específicas, que no hayan obtenido el título de graduado en ESO, que no tengan ningún título equivalente ni de nivel académico superior a este título, que no dispongan de las competencias básicas necesarias para acceder al mercado laboral y que quieran lograr competencias profesionales propias de al menos una calificación profesional de nivel 1.