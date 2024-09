Consumo recomienda a los afectados por el cierre de La Tienda 3B's guardar toda la documentación

PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern ha recomendado a las personas afectadas por el cierre de La Tienda 3B's que guarden toda la documentación de la que dispongan, como facturas, pedidos, justificantes de pago o contratos de financiación.

Así lo ha indicado este organismo después del cierre de los dos establecimientos de la empresa Draquer Gestiona en Palma --bajo en nombre comercial de La Tienda 3B's-- dedicados a la venta de muebles, colchones y otros artículos de uso doméstico.

Las personas que habían comprado en estas tiendas se han visto afectadas, dado que no se les han entregado los productos adquiridos --colchones, sofás o canapés-- y la empresa no les devuelve el importe abonado. Por otro lado, las personas afectadas no logran contactar con la empresa.

Asimismo, es aconsejable que presenten una reclamación a la empresa. Es necesario que se expliquen los hechos sucedidos y se detalle con precisión lo que se reclama y es conveniente adjuntar a la reclamación la documentación que justifique su pretensión.

Si la compra ha sido financiada con un crédito al consumo ofrecido por el establecimiento y vinculado a la compra, los afectados pueden dirigirse a la entidad financiera para informarle del cierre de la actividad, solicitar la paralización de la emisión de los recibos y la devolución de la parte de la financiación pagada, conforme a lo previsto en la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo.

Las reclamaciones deben dirigirse directamente al servicio de Atención al Cliente de la entidad financiera, cuyos datos de contacto suelen publicarse en la página web. Debe adjuntarse a las reclamaciones una copia de la documentación acreditativa de la relación contractual con las dos entidades.

Aún así, el Banco de España dispone de un buscador que permite consultar los datos de todos los servicios de atención al cliente.

En caso de que la entidad financiera no atienda las pretensiones de los afectados, previa reclamación a la empresa vendedora, podrá interponerse demanda judicial contra la financiera ante los tribunales de justicia.

Si la compra se ha pagado con tarjeta de crédito, se recomienda contactar con la entidad financiera para informarse de la posibilidad de anular sus cargos.

Asimismo, las personas consumidoras pueden dirigirse al Colegio Oficial de Abogados de la comunidad autónoma de residencia para solicitar y, en su caso, recibir asistencia jurídica gratuita, en caso de que reúnan los requisitos para ser beneficiarias.