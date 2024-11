Córdoba insiste en que no piensa dimitir "de momento" tras conocer el informe de la Comisión de Ética

FORMENTERA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha asegurado que "de momento" no piensa dimitir tras conocer el informe de la Comisión de Ética.

"Primero me gustaría leer el informe porque no he tenido tiempo, aunque veo que los otros grupos han tenido facilidad para leerlo, interpretarlo y sacar conclusiones", ha comentado en declaraciones a los medios.

Sobre las consideraciones del informe asegurando que el Consell se ha convertido en una institución "unipersonal", Córdoba ha reconocido que no le gusta la situación actual del equipo de gobierno, formado únicamente por el presidente y un conseller insular.

En este sentido, ha recordado que él tiene "clarísimo" que no se puede gobernar así y, por ello, en el pleno de este jueves ha planteado a Sa Unió que designe a miembros para conformar la Junta de Gobierno, vetando en ella a José Manuel Alcaraz.

Sobre el contenido del informe, Córdoba ha reiterado que "no hay nada ni extraño ni fuera de lo normal" y ha defendido que el pleno para conocer el documento no haya sido convocado hasta ahora.

"Yo, de momento, la dimisión no la voy a presentar", ha añadido Córdoba, insistiendo en que todo ha sido una "puesta en escena" de algo que él ya había dicho que iba a pasar "y no soy Nostradamus, era lógico".

También ha expresado que le ha parecido extraño que sólo parezca que es él quien tiene que asumir responsabilidades.