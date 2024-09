Córdoba matiza ahora que Sa Unió tiene una propuesta de acuerdo sobre la mesa para volver al gobierno

FORMENTERA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha matizado este miércoles que Sa Unió tiene una propuesta de acuerdo sobre la mesa, señalando que los consellers de la coalición habían asegurado que volvían al equipo de gobierno en distintas ocasiones.

En declaraciones a los medios, Córdoba ha señalado que hace un mes remitió esta propuesta a Sa Unió y que el PP balear está enterado de esta iniciativa e incluso había informado de ello al exvicepresidente José Manuel Alcaraz.

"Desde Palma se le ha hecho llegar. Ya si quiere negar esto, que diga que su propio partido miente", ha reiterado.

También ha puntualizado que un acuerdo firmado "igual no está", pero la decisión "era que volvieran". Córdoba ha considerado que ahora la asamblea de Sa Unió no entendería que los consellers "se echaran para atrás y no quisieran volver a gobernar".