La apertura de hoteles en Formentera no se contempla en las órdenes ministeriales de la fase 1

FORMENTERA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Formentera no podrán abrir este lunes ya que esta medida no ha sido incluida en la orden ministerial recibida este domingo por el Consell, según ha informado la presidenta Alejandra Ferrer, quien ha aclarado que así se ha interpretado al no haber referencias al respecto.

Ferrer ha recordado que este lunes comenzará en la Isla la fase 1 de "una desescalada interna" que se debe hacer "poco a poco" porque "se quiere justamente poder volver a recibir turistas". Por ello, ha pedido a los ciudadanos que afronten esta etapa con "respeto, prudencia y muchísima responsabilidad."

Según ha explicado también, el Consell trabaja ya en un plan de promoción turística. En la primera fase de desescalada, según ha solicitado la institución, el puerto seguirá cerrado con las mismas conexiones existentes hasta ahora. De cara a la fase 2 "se estudiará si es posible abrir esta puerta hacia Ibiza", ha añadido.

La presidenta ha destacado que gracias a la "grandísima responsabilidad y cumplimiento de los ciudadanos" se ha podido avanzar esta fase en Formentera, donde se ha realizado un "esfuerzo más grande" ya que se iniciaron antes las restricciones.

En una comparecencia a través de redes sociales, Ferrer ha recordado que el Gobierno anunció hace días que Formentera entrará este lunes directamente en la fase 1 de la desescalada "gracias a la responsabilidad individual y al trabajo colectivo de todos." "Llegar a la fase 1 es una noticia muy positiva, pero hay que tomársela con mucha precaución", ha insistido.

La presidenta ha reconocido que ha sido este domingo por la tarde cuando han llegado las órdenes ministeriales sobre las conductas a seguir a partir de la fase 1 y, entre otras medidas, desde este lunes seguirán cerrados parques infantiles e instalaciones deportivas. En cuanto a los velatorios, ha recordado que en el interior podrán acudir hasta 10 personas y 15 en el exterior. La movilidad estará permitida en toda la Isla.

Cada sector comercial deberá seguir unos protocolos específicos, con horarios reservados para personas mayores o vulnerables. En cuanto a la restauración, la presidenta ha recordado que las terrazas podrán ser ocupadas al 50 por ciento, con una separación entre mesas de unos 2 metros.

En relación a los comercios, podrán abrir desde este lunes todos aquellos con una superficie inferior a los 400 metros cuadrados y el aforo no podrá superar el 30 por ciento. Asimismo, se reforzará la limpieza en los núcleos de población.

La presidenta ha explicado que desde este lunes habrá informadores en los principales núcleos urbanos para recordar las recomendaciones y repartir mascarillas.

Ferrer ha destacado además que han solicitado que se alarguen los expedientes temporales de regulación de empleo, además de ayudas para los autónomos, también de tipo temporal.