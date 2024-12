Cort destinará más de 10 millones del ITS a convertir Can Serra en un museo de historia de Palma

Presentación de la rehabilitación de Can Serra.

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el proyecto de rehabilitación del edificio histórico de Can Serra, que contará con una inversión total de más de 10 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado sacar a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación y restauración del inmueble.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado el proyecto de recuperación de este histórico edificio, en desuso desde hace más de cuatro décadas, con el objetivo de convertirlo en un Museo de Historia de la ciudad.

Martínez ha destacado que esta iniciativa forma parte de un "proyecto de ciudad" y va en línea con un objetivo "muy claro" del equipo de gobierno como la candidatura de Palma para que sea Capital cultural europea en 2031.

"El objetivo no es solo rescatar este edificio y darle un uso para todos los palmesanos, sino darle el contenido y valor que tiene con el resto de la capital", ha incidido el alcalde, recordando que la recuperación de Can Serra formará parte de la red de espacios expositivos y de museos, que tendrá su centro neurálgico en el Centro de la Interpretación de la Ciudad de Palma, en Plaza Mayor, que funcionará en red con edificios como el de Can Serra, las Torres del Temple y el proyecto de museización y reforma del Castell de Bellver.

En cuanto al proyecto de rehabilitación de Can Serra, la duración prevista del contrato es de 42 meses, de los cuales ocho se corresponden a la redacción de los proyectos. Una vez aprobados, se dispondrá de 34 meses para ejecutar la obra.

El presupuesto base de licitación es de 10,4 millones de euros y está financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Con las actuaciones previstas, el Consistorio pretende recuperar este edificio de gran relevancia histórica, arquitectónica y artística de Palma, considerado uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura gótica civil de la isla.

Para lograr este objetivo, el contrato contempla distintos plazos de ejecución. En primer lugar, se llevará a cabo de la redacción de los proyectos y, seguidamente, se dará paso a la fase de ejecución de la obra.

Esta última, a su vez, estará dividida en diferentes fases. Primero, una fase previa de estabilización y consolidación de la edificación, con el correspondiente apuntalamiento y refuerzo estructural que se considere; la fase I, que contempla la restauración de Can Sunyer (la casa medieval) y el horno del siglo XIII (forn de Can Candeler); la fase II, que recoge la rehabilitación de Can Serra, y la fase III, correspondiente a la construcción de una nueva planta del edificio auxiliar.

Se espera que el nuevo museo pueda compatibilizar varias funcionalidades como centro de interpretación de la casa y vida familiar de la época medieval, museo de artes decorativas e industriales, espacio multiusos y de presentación de exposiciones temporales, espacio de documentación de la vida privada y doméstica de Palma, así como reserva de obras de arte.

En la presentación también han estado presentes el regidor de Cultura, Javier Bonet, la regidora de Infraestructures, Belén Soto, y el cronista de la ciudad, Bartomeu Bestard.

HISTORIA DE CAN SERRA

El edificio de Can Serra, de propiedad municipal y catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento, es una casa medieval de las más significativas del gótico civil de Mallorca.

También se integra en el Catálogo de protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de Palma con grado de protección A1.

El edificio, tal y como se conoce en la actualidad, es el resultado de la agrupación de edificios de varias épocas, que incluye una casa unifamiliar con numerosos elementos medievales, y con transformaciones de los siglos XVIII y XIX.

En detalle, Can Serra se articula a partir de un volumen antiguo que abarca un periodo documentado entre los años 20 del siglo XIV y 1.352, aunque no se descarta que la historia de este edificio se iniciara en el siglo XIII.

Era, por aquel entonces, la casa de Berenguer Truyols y sus herederos, hasta que en 1352 la familia Sunyer compró la vivienda y la amplió hacia ambos lados de las calles Gerreria y d'en Bosc, quedando la antigua casa de los Truyols integrada en la nueva casa de los Sunyer.

Casi 100 años después, en 1447, esta última familia vendió la casa y, a partir de entonces, el inmueble fue dividido, agrupado y reagrupado varias veces.

No fue hasta en el año 1750 cuando el edificio se reunificó y amplió, quedando añadido el forn de Can Candeler.

En la actualidad, el edificio de Can Serra consta de varios espacios que pueden dividirse en tres grupos: Can Sunyer (parte medieval), el horno del siglo XIII (forn de Can Candeler) y el resto de dependencias (edificio histórico).

Sus fachadas, portales, ventanas 'coronellas', artesonados, pinturas, murales, arcos y elementos ornamentales hacen de esta histórica infraestructura uno de los mejores ejemplos de casa medieval en Palma.