Cort presenta el festival 'Emergències', un espacio de reflexión para reivindicar la cultura como útil de transformación

Esta primera edición se llevará a cabo del 26 de marzo al 3 de abril

El área de Cultura del Ayuntamiento de Palma ha presentado este viernes el festival 'Emergències', un espacio de reflexión para reivindicar la cultura como herramienta de transformación.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el área de Cultura ha presentado este viernes en el Teatre Catalina Valls la primera edición de 'Emergències, Festival de idees, projectes i trajectòries per a un futur possible', una apuesta del Consistorio por crear un espacio de reflexión y reivindicar la cultura como útil de transformación. Esta primera edición se llevará a cabo del 26 de marzo al 3 de abril, bajo el lema 'Identitats. Quan jo som l'altre'.

'Emergències', un proyecto que han sacado adelante los técnicos y trabajadores del área de Cultura de Cort de manera colectiva, se llevará a cabo anualmente, con las puertas abiertas a todas las disciplinas artísticas, espacios y formatos que puedan contribuir al análisis de los momentos cruciales que vive la sociedad y que avancen hacia nuevas ideas para gestionar el futuro de las personas en común.

En cuanto al lema de este año, este apuesta por reflexionar sobre cómo el concepto de identidad ha entrado en crisis en diferentes niveles. Las identidades personales y políticas, los feminismos, las cuestiones Lgtbi, el patriarcado y las identidades nacionales son, para el Ayuntamiento, categorías revisables en un mundo cambiante.

"Con este proyecto hemos querido englobar el máximo de disciplinas y también programar en espacios no convencionales", ha señalado la directora general de Cultura y Comunidad, Tina Codina.

"Estamos en una situación de emergencia sanitaria, climática, geopolítica y social y la cultura puede ser una herramienta de transformación", ha dicho por su parte el regidor de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, quien ha subrayado que "la cultura no es solo exhibición sino también reflexión".

PROGRAMA

En cuanto al programa del festival 'Emergències', este comenzará el próximo 26 de marzo, con 'Pink room', de D Loves The Sodomites, una performance que representa el proceso, desde la negación hasta

la aceptación, a la que se enfrenta el sujeto durante la construcción de su propia identidad. Esta se podrá ver a partir de las 20.00 horas en la Fundación Miró Mallorca.

Seguidamente, el 27 de marzo, a partir de las 11.30 horas, en el patio del Castell de Bellver, se podrá ver 'El no drama de la ruptura con Joana', un texto con acrobacias aéreas y movimiento de la compañía Bleda Insípida. Tras el espectáculo habrá un coloquio guiado, donde a partir del mismo se abordará la identidad de género.

Los días 28, 29 y 30 de marzo tendrá lugar, de 17.00 a 20.00 horas, en el en el Teatre Mar i Terra, el taller 'Això no comença ni acaba, simplemente es mou', un laboratorio de cuerpo y movimiento alrededor de corporalidades disidentes e identidades estratégicas, a cargo de La Lioparda.

También, el 29 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatre Catalina Valls, se proyectará 'Els testimonis de Putin', de Vitaly Mansky, en versión original y subtítulos en catalán. Y, el 30 de marzo, a las 19.30 horas, en el parque Krekovic el concierto 'Insecta Dance Music' de Jansky.

Posteriormente, el 31 de marzo, a las 19.00 horas en el Teatre Mar i Terra, tendrá lugar la conferencia performativa 'Això no comença ni acaba, simplement es Mou' de La Lioparda.

Asimismo, el próximo 1 de abril a las 18.30 horas, en los viveros municipales se podrá disfrutar de 'Torusto. La palabra perdida. Performance 469' de Ester G. Mecías y del concierto 'Primera Mort', de Narcís R.E.

El 2 de abril, a las 11.00 horas en La Rambla, se podrá ver el espectáculo de calle itinerante 'Anava en bicicleta i em van dir terrorista', de Colectiu Güillis; a las 12.30 horas, en el Teatre Principal, tendrá lugar la visita comentada 'Inventar les regles i dur-les a terme', a cargo de Daniel Gasol; y a las 20.00 horas, en el Teatre Xesc Forteza, se podrá disfrutar de la performance '#Juana Dolores#, *massa diva per a un moviment assambleari*.

Finalmente, el 3 de abril, a las 11.00 horas, en la Sala de Música de Can Balaguer, se podrá disfrutar de la obra 'Què dura per sempre avui?', de Bartomeu Sastre; a las 12.30 horas, también en Can Balaguer, de 'Indigestas' de Rodrigo García Marina y Carla Nymann; y, a las 19.00 horas, en el Teatre Municipal Mar i Terra, de 'La darrera opció' de Clara Ingold y Josep Orfila.