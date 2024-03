Costa reitera que el Govern "ni ha pagado ni pagará" sobresueldos, aunque no niega una reunión con Córdoba

FORMENTERA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reiterado este martes que el Ejecutivo balear "ni ha pagado ni pagará" ningún sobresueldo a nadie, aunque no ha negado la celebración de reuniones con el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.

Así ha contestado a la diputada socialista Pilar Costa, quien ha preguntado durante el pleno del Parlament al vicepresidente por el acuerdo económico que el Govern tiene con Córdoba.

La diputada ha explicado que no debería dudar de las explicaciones que en el pleno del Parlament de la pasada semana Costa ya ofreció negando el presunto sobresueldo pactado con Córdoba, aunque el PP ha revelado una reunión celebrada a finales de 2023 a la que acudieron la presidenta del Govern, Marga Prohens, Córdoba y el propio Costa.

"La realidad es la que es, pero usted no la quiere aceptar", ha contestado Antoni Costa.

En esta línea, el vicepresidente ha detallado el acuerdo de 20 puntos pactado con Córdoba para impulsar proyectos en Formentera, tales como solucionar los problemas del tratamiento de aguas residuales en la isla o elaborar un plan de inversiones para las zonas turísticas de Formentera.

La socialista ha advertido al vicepresidente que preguntará por el sobresueldo "tantas veces como usted deje de decir la verdad".

"Ahora entendemos por qué la semana que viene traen con prisas aquí la eliminación de la Ley Anticorrupción, porque sino, a día de hoy, todo este tema ya estaría investigado por la Oficina Anticorrupción", ha cuestionado la diputada.

También ha criticado que Costa acuse al PSOE de "machacar" a los ciudadanos de Formentera durante su gobierno, cuando el Consell lleva ahora seis meses paralizado. "Vergüenza política tienen bien poca", ha insistido.

CÓRDOBA DICE QUE EL CONSELL NO ESTÁ PARADO

Tras esta pregunta, el diputado del Grupo Mixto y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha pedido la palabra y ha asegurado que la institución insular "no está parada, aunque no funciona como debería funcionar".

"No me gustaría entender que cuando usted habla de la Oficina Anticorrupción lo relaciona con mi nombre", ha cuestionado a la diputada Pilar Costa, quien no ha podido contestar a Córdoba siguiendo órdenes del presidente del Parlament.