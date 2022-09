Cs Baleares califica de "improvisado" y "excluyente" el Decreto de gratuidad de la educación 2-3 años

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) en Baleares ha calificado de "improvisado" y "excluyente" el Decreto de gratuidad de la educación 2-3 años por considerar que "ataca a la equidad de las familias".

Según ha manifestado la coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz del grupo liberal en el Parlament, Patricia Guasp, "se está ante otro 'decretazo' improvisado y oportunista del Govern, que deja fuera de la gratuidad a cientos de familias y excluye a guarderías y Centros de Educación Infantil (CEI) que no forman parte de la red complementaria".

Guasp ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la presidenta de la Asociación de Empresarios de Escoletas, Francisca Picornell, la representante de escoletas Asistenciales de Pimem, Pilar Noguera, y el secretario general de Escola Catòlica, Antoni Vives, para abordar el decreto de gratuidad de la educación 2-3 años que se lleva al Parlament para su convalidación este próximo martes.

En este sentido, Guasp ha lamentado que "el Govern haya lanzado, a un mes del inicio escolar, y cuando las matrículas ya están hechas, esta medida más electoral que otra cosa" y ha querido aclarar que "por supuesto Cs está de acuerdo en la esencia y en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, pero sin improvisaciones y que llegue a todas las familias".

Asimismo, Guasp ha denunciado que el Govern "ha dejado de lado al sector y no se ha consensuado" y ha acusado a Armengol de "mentir a las familias" anunciando "con grandes titulares" que la educación de dos a tres años sería gratis para todos cuando "la realidad es que solo serán gratuitas cuatro horas durante diez meses excluyendo los dos meses de verano y cuando, además, un 70% de las familias seguirán pagando por llevar a sus hijos a guarderías y escoletas". "A parte del malestar en el sector y temor entre los Ayuntamientos, este decreto genera más desigualdades entre las familias de las islas", ha señalado la portavoz de Cs Baleares quien ha criticado "la improvisación constante del Govern de Armengol".

"En tiempos de incertidumbre donde las familias lo están pasando mal necesitamos una buena gestión y no esta propaganda electoral por parte del Govern", ha manifestado Guasp, quien ha insistido en que "la gratuidad en toda la etapa 0-3 años debe beneficiar a todo el mundo, no puede dejar fuera a cientos de familias que acuden a los CEI no adscritos a la red complementaria y a las guarderías, cuando la red pública de escoletas y la red complementaria no disponen de plazas suficientes para cubrir la demanda de este servicio, que es fundamental para la conciliación".

Por último, la portavoz de Cs ha hecho hincapié en que "este decreto va en contra de la equidad de las familias, la libertad educativa, la inclusión y la igualdad de oportunidades".