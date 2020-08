Cs lamenta la "incapacidad" de la EMT y el Ayuntamiento de Palma para evitar la huelga

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha lamentado la "incapacidad" del gerente de la EMT, Mateo Marcús, y del regidor de Movilidad, Xisco Dalmau, de negociar con los trabajadores un acuerdo para evitar la huelga y los paros en septiembre.

En un comunicado, Pomar ha criticado este miércoles que la reunión entre los trabajadores y la dirección de la EMT en el Tamib no haya servido para acercar posturas y evitar los paros los días 7, 9 y 11 de septiembre y la huelga indefinida a partir de día 14 de septiembre.

En este sentido, la portavoz naranja ha señalado que una gestión "deficiente" y un exceso de soberbia de la dirección de la EMT han provocado el conflicto.

"Los perjudicados de todo este asunto son los propios trabajadores y también los usuarios", ha afirmado Pomar, que ha acusado al gerente de la empresa municipal de "falta de sensibilidad".

Asimismo, Pomar ha reclamado al alcalde de Palma, José Hila, que se reúna con los trabajadores para evitar la huelga, porque "muchos ciudadanos necesitan el transporte público para desplazarse y porque los trabajadores merecen ser escuchados".

Por otro lado, la portavoz de Cs en Cort ha aprovechado para exigir que vuelvan a la calle todos los autobuses que daban servicio antes del comienzo de la pandemia.

Según Pomar actualmente hay barrios que se han quedado sin servicio de autobús, como son Es Pil·larí, Son Espanyol o Sa Indioteria y "eso no puede seguir así ni un momento más".

Para la portavoz, el servicio a demanda no funciona y no tiene ningún sentido, porque un autobús de la EMT no es un taxi.

Además, Pomar ha lamentado que se haya dejado sin servicio a la primera línea del Paseo Marítimo y a los vecinos del centro de Palma, al suprimir las líneas 1 y 2, y ha reclamado su reposición "inmediata".