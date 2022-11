Cs rechaza los presupuestos del Consell porque "vende como un éxito incluir lo que no se ha ejecutado en años"

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha rechazado este miércoles el presupuesto de la institución insular para 2023, al considerar que "vende como un éxito incluir lo que no se ha ejecutado en años" y que "no podrá cumplir con el objetivo de no dejar a nadie atrás, al no optimizar ni nacionalizar los recursos".

"El equipo de gobierno habla mucho de los remanentes para poner en marcha proyectos, pero el problema es que esos remanentes son lo que en años anteriores dijeron que harían y no han hecho, es decir, son el resultado de todas aquellas grandes políticas que nos anunciaron cuando aprobaron los presupuestos y que no han ejecutado", ha lamentado la consellera de la formación Margalida Roig, según ha informado el partido en nota de prensa.

"Desde Cs no podemos aprobar sus cuentas para el año que viene porque tenemos claro que todo el esfuerzo que hace esta casa en lo que llaman la triple sostenibilidad, la social, la medioambiental y la económica, sería mucho mayor si se reajustaran todos los gastos superfluos y los que incluyen en el Presupuesto por quedar bien", ha apuntado.

Asimismo, ha hecho hincapié en el anuncio, hace un año, de la llegada de los fondos europeos, con los que poder hacer y ejecutar "grandes proyectos". En este sentido, ha advertido que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tiene tres proyectos en marcha, pero ha cuestionado que el Consell, "a excepción de los que gestionará a través de la Fundació Mallorca Turisme", vaya a ejecutarlos.

"Por ello, nuestras enmiendas parciales han reducido del Presupuesto para 2023 casi 29 millones del gasto que se destina a personal y gasto corriente, porque tanto el año pasado como el anterior dejaron de gastar una cifra muy similar a esa, quedando patente que no lo necesitan porque no van a ejecutarlo", ha señalado Roig, que ha recordado que el año pasado la inversión por habitante fue "únicamente" de 37,23 euros.

"¿Cómo pueden decir que hacen un aprovechamiento óptimo de los recursos si año tras año constatamos que presupuestan gastos que son incapaces de gestionar?", ha preguntado Roig, que ha lamentado que "tienen una Administración sobredimensionada que responde a los intereses partidistas del Pacte y no a las necesidades de los mallorquines".